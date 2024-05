Ausl Romagna: visita a Santarcangelo programma Hope

Prosegue il viaggio di studio e formazione, alla scoperta della sanità pubblica romagnola, di tre professioniste del management infermieristico provenienti da altrettanti Paesi nell’ambito del Programma di scambio europeo HOPE “Federazione Europea degli ospedali e della sanità” coordinato in Italia da Agenas. Helina Randma (Estonia), Maria Domìnguez (Spagna) e Villert Cyriel (Francia), ospiti da metà maggio e per quattro settimane dell’Azienda USL della Romagna, sono dunque in questi giorni nell’ambito di Rimini e hanno visitato la Casa della Comunità, il CAU e l’Os.Co. (ospedale di comunità) di Santarcangelo (nella foto insieme ad alcuni professionisti dell’Ausl) per conoscere sul campo il funzionamento del servizio sanitario nazionale, nonché l’organizzazione aziendale e i suoi servizi sul territorio. Il programma HOPE, destinato a dirigenti e altri professionisti con responsabilità manageriali nella gestione dei sistemi sanitari, mira a favorire la conoscenza dei modelli organizzativi e di funzionamento degli ospedali e dei servizi sanitari europei, facilitando al contempo lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra gli operatori sanitari.

cs Ausl Romagna