8 MARZO Authority Pari Opportunità: il nostro pensiero va a tutte le donne che continuano a lottare

In questo difficile momento storico nel quale la nostra società è messa a dura prova, celebriamo con ancor più partecipazione la giornata dedicata alle donne e alla loro tenacia: tutto il mondo si vede costretto alle prese con una pandemia che sconvolge equilibri e fa crollare certezze. Il nostro pensiero va a tutte le donne che continuano a lottare, oggi più che mai, per vedere riconosciuti i propri diritti e il proprio ruolo, per essere rispettate e mantenere la loro dignità nonostante la paura e la violenza sembrino guadagnare terreno. Consumate in silenzio, tra le mura domestiche dietro le quali questa pandemia ha forzato in troppi alla convivenza. A queste donne va il nostro sostegno e dedichiamo il nostro lavoro che, nonostante tutto, non si ferma, così come non si fermano l’impegno, l’attenzione e le attività dei Servizi Sociali e di tutte le Forze dell’Ordine, sempre sul campo e in prima linea contro ogni tipo di violenza. Tante sono le iniziative intraprese in supporto di questa causa, anche grazie alla proficua collaborazione tra la società civile e gli operatori della rete. Da questa sinergia nascono progetti importanti come “una stanza per Te”, che grazie all’inesauribile impegno del Soroptimist Club San Marino e alla grande sensibilità del Corpo della Gendarmeria, vuole supportare le vittime di violenza nel difficilissimo momento della denuncia e che nella giornata di oggi verrà inaugurata presso l’Ufficio violenza di genere. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per il grande impegno profuso nella realizzazione di questo progetto. Altro supporto non meno importante alla lotta contro la violenza, riguarda la realizzazione e la messa a punto dell’applicazione TECUM, ideata e promossa dalla Segreteria di Stato per la Sanità, l’Istituto per la Sicurezza Sociale e la stessa Authority Pari Opportunità in stretta collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. L’applicazione è scaricabile su dispositivi portatili da tutte le persone residenti nella Repubblica vittime di violenza domestica e di genere. Una modalità molto semplice e diretta che permette di chiedere aiuto, trovare supporto tempestivo in caso di maltrattamenti e richiedere informazioni in assoluta sicurezza. Teniamo infine a ricordare in questa occasione, la recente approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Grande e Generale della legge 1 febbraio 2021 n. 16 con la quale è stato introdotto il reato di DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (REVENGE PORN): un importantissimo segnale che la nostra Piccola Repubblica ha saputo dare ancor prima di altri Paesi, riconfermando ancora una volta la sua sempre più ferma e decisa posizione contro la violenza di genere e al fianco di tutte le donne.

Cs Authority per le Pari Opportunità



