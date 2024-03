Authority per le Pari Opportunità per l'8 marzo

Celebrare la Giornata Internazionale della Donna significa non solo denunciare le disparità e le ingiustizie di cui le donne sono vittime, ma anche riconoscere e omaggiare la loro forza interiore, la sensibilità e la tenacia che le rendono artefici del cambiamento e portatrici di un valore inestimabile. E' necessario che la celebrazione si traduca in azioni concrete e quotidiane volte a riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale delle donne nella società. Ogni individuo, uomo o donna, ha la responsabilità di contribuire attivamente al superamento degli stereotipi di genere e alla creazione di una società più equa e inclusiva. È infatti proprio la discriminazione delle donne a rappresentare una delle cause profonde della violenza di genere, alimentando un circolo vizioso di disparità e soprusi. La lotta contro la violenza richiede un impegno collettivo e costante attraverso l'unione di sforzi da parte di istituzioni, cittadini e società civile. Solo così si potrà raggiungere un cambiamento significativo e costruire una società più giusta e rispettosa di tutti. L’Authority per le Pari Opportunità auspica quindi che le azioni e gli interventi che da sempre promuove e coordina, trovino celere concretizzazione nei provvedimenti tangibili che tutta la Rete antiviolenza sta mettendo in campo. Questo impegno non può prescindere dal vedere ogni giorno al loro fianco la cittadinanza sostenere e proteggere le donne, riconoscerne i diritti, denunciando e contrastando ogni forma di violenza e di discriminazione delle quali ancora troppe donne sono vittime.

