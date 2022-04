Authority per le Pari Opportunità replica al comunicato UDS

Con riferimento al comunicato stampa di UDS in data odierna nel quale si riferisce circa l’intervenuta costituzione di parte civile dell’Authority per le Pari Opportunità nel procedimento penale nei confronti dell’ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini nonché nel procedimento penale aperto nei confronti del Consigliere Matteo Ciacci, l’Authority precisa che in realtà ad oggi la costituzione di parte civile non è stata formalizzata in nessuno dei citati procedimenti penali. Invero, come di prassi, esercitando il diritto ad essa spettante ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 97/2008, l’Authority procede alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali per violenze contro le donne, contro i minori o di genere una volta ricevuta la comunicazione dell’esistenza del procedimento penale da parte del Giudice Inquirente, comunicazione che, con riferimento ai procedimenti penali di cui si tratta nel predetto comunicato, non è ancora pervenuta.