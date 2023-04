Automobile Club San Marino, conferenza sulla Sicurezza Stradale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e dei Notai

Il 21 Aprile 2023 ha avuto luogo in San Marino una conferenza sulla Sicurezza Stradale promossa dall’Automobile Club San Marino in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e dei Notai. Il Meeting, rivolto al pubblico e agli associati ACS ha costituito anche Evento Formativo per gli iscritti all’Albo Professionale, ha posto in oggetto in particolare i profili sanzionatori, i profili penali e civili relativi all’infortunistica stradale, nonché gli aspetti assicurativi, con le relazioni della Dott.ssa Francesca Spadoni Ispettore della Polizia Civile, dell’Ing. Sara Giusti Dirigente Ufficio Registro Automezzi e degli Avvocati Alfredo Nicolini e Gianluca Micheloni, rispettivamente Presidente e Segretario dell’Ordine Professionale. È stata altresì l’occasione per il Presidente ACS, Avv. Lucio L. Daniele, porre il focus sulle iniziative del Club nella delicata materia affrontate nel convegno in ossequio alle finalità sociali. Precisa e molto significativa la relazione del Docente Universitario, Prof. Balduino Simone, Dirigente Generale emerito della Polizia di Stato Italiana circa “i Veicoli di nuova generazione e responsabilità correlate”. Interessante a chiusura del convegno l'intervento di Giovanni Zonzini padre del pilota, collaudatore Lamborghini Emanuele Zonzini.

c.s. Automobile Club San Marino

