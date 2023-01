Autorità Garante per l'Informazione: "Il Consiglio approva la relazione annuale per il 2022" Ok a sessione di esami di abilitazione alla professione giornalistica nel 2024

Nella sua prima seduta del 2023, il Consiglio dell’Autorità Garante per l’Informazione ha dato il via libera all'espletamento nel 2024 di una sessione di esami di abilitazione alla professione giornalistica con relativa iscrizione dei candidati che lo supereranno nell'elenco dei giornalisti professionisti. Il Consiglio ha quindi approvato, in conformità con l'art. 6 della Legge n. 211 del 5 dicembre 2014, la Relazione annuale per il 2022 dell'Autorità Garante per l’Informazione. Il testo approvato è stato trasmesso al Segretario di Stato con delega all’Informazione, e verrà pubblicato sul sito internet dell’Autorità.

c.s. Autorità Garante per l’Informazione San Marino

