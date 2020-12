Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: Corso di Formazione per le Forze di Polizia Sammarinesi

La legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” prevede che il personale dell’Ufficio dell’Autorità Garante, nell’espletamento dei compiti di vigilanza, prevenzione e accertamenti di violazioni possa avvalersi di Agenti di Polizia Giudiziaria. In quest’ottica l’Autorità Garante, in collaborazione con l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol, organizza un Corso di Formazione per le Forze di Polizia Sammarinesi sulla protezione dei dati personali. Il corso, strutturato sotto forma di webinar, si terrà nei giorni 9, 11 e 14 dicembre 2020 e sarà tenuto dal Comandante e da tre Sottoufficiali del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza. L’attività formativa tratterà i seguenti argomenti: Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Decreto Legislativo Italiano 196/2003 (Codice Privacy) e comparazione con la Legge 21 dicembre 2018 n. 171; Compiti e poteri delle Autorità Garanti per la protezione dei dati personali; Collaborazione con la Guardia di Finanza ai sensi del protocollo d’intesa tra l’Autorità Garante e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche; Attività di controllo delegate dall’Autorità Garante, con particolare indicazione delle modalità esecutive dell’attività ispettiva; Cenni sull’attività di iniziativa svolta dal Corpo della Guardia di Finanza in base ai poteri di polizia economico- finanziaria; Ai partecipanti saranno illustrate diverse best practice relative ad ispezioni anche eseguite a seguito di reclami e segnalazioni di privati cittadini riguardanti: Sistemi di videosorveglianza Chiamate indesiderate (telemarketing) Invio di newsletter ed offerta di servizi web Sottoscrizioni di fidelity card (profilazione e marketing) Seguiranno alcune sezioni accompagnate da simulazioni di controllo ed esercitazioni pratiche. Partecipano al Corso n.25 appartenenti alle tre forze di polizia sammarinesi: Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca