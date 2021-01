Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: “Data Protection Day 2021” “Giornata della Protezione dei Dati 2021”

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: “Data Protection Day 2021”.

Il 28 gennaio 2021, si celebra la 15ma Giornata della protezione dei dati personali - Data Protection Day. Infatti, il 26 aprile 2006, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha deciso di lanciare una Giornata della protezione dei dati, da celebrare ogni anno il 28 gennaio. Quest’anno, in particolare, si celebra il quarantesimo anniversario della apertura alla firma della Convenzione 108 del Consiglio d’Europa per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatico dei dati personali. La Convenzione 108 è stato il primo trattato internazionale vincolante sulla protezione dei dati e un modello per molti altri regolamenti sulla protezione dei dati.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino celebra questa giornata con un Convegno dal titolo “Protezione dei dati personali tra legislazione nazionale e Convenzione 108+”, che si terrà venerdì 29 gennaio, in modalità on-line dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Segretario agli Affari Interni, i componenti del Collegio - Avv. Nicola Fabiano - Presidente, Dott. Umberto Rapetto - Vicepresidente e Avv. Patrizia Gigante – Membro – presenteranno i loro interventi sui temi in materia di protezione dei dati personali.

Interverranno, quindi, in qualità di relatori:

Francesco Maria Pizzetti, già presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana

Luigi Montuori, Direttore del Servizio relazioni internazionali e dell’UE

Elise Lassus, Research & Data Unit European Union Agency for Fundamental Rights

Antonietta Confalonieri, Avvocato cassazionista e dottore di ricerca in Diritto interno/internazionale/comparato

Gerardo Iovane fisico nucleare e subnucleare, ricercatore presso il CERN, attività di ricerca sulle tecnologie informatiche per la Finanza Computazionale e Blockchain

Technologies Valerio Gallitto Consulente finanziario, avvocato ed economista, ha dedicato gli ultimi anni della sua carriera professionale allo studio della blockchain.

Modera il convegno il dott. Sergio Barducci, giornalista.

Comunicato stampa

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali



