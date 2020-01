Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: “Giornata della Protezione dei Dati 2020”

Nel 2006 il Consiglio d’Europa ha deciso di istituire la Giornata della protezione dei dati da celebrare ogni anno il 28 gennaio, data in cui la convezione del Consiglio d’Europa per la protezione dei dati, nota come Convenzione 108” è stata aperta alla firma. La Giornata della protezione dei dati viene oggi celebrata a livello mondiale nel mese di gennaio e al di fuori dell’Europa viene chiamata come “Giornata della privacy”. In questo mese i governi, i parlamenti, gli organi per la protezione dei dati e altri attori svolgono attività per accrescere la consapevolezza sui diritti alla protezione dei dati e alla privacy. Queste attività comprendono campagne mirate per il pubblico, progetti didattici per insegnanti e studenti, porte aperte a conferenze e agenzie per la protezione dati. La convenzione per la protezione dati ha completato il processo di modernizzazione nel maggio del 2018 e attualmente è nota come Convenzione 108 +. La Repubblica di San Marino ha deciso di uniformarsi alla normativa europea e internazionale sulla Privacy adottando una propria Legge in materia. Con la Legge 21 dicembre 2018 n. 171“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati Personali” è stata istituita l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, dotata di un apposito Ufficio. L’Autorità Garante sammarinese celebra la Giornata della Protezione dei Dati 2020 con un Convegno dal titolo “ Impatto delle tecnologie emergenti sui dati personali “ al fine di creare un’occasione di incontro e confronto sulle diverse tematiche che riguardano la protezione dei dati personali, nonché per illustrare la presenza della Repubblica di San Marino in contesti europei e internazionali . Il Convegno si terrà il giorno 31 gennaio 2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso la sala Montelupo di Domagnano (RSM).





