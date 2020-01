Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: “Giornata della Protezione dei Dati 2020”. L’Autorità Garante di San Marino sul sito istituzionale del Consiglio d’Europa

Ieri, 28 gennaio 2020, si è celebrata la 14a Giornata della protezione dei dati personali - Data Protection Day. Questa data corrisponde all'anniversario dell'apertura alla firma della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatico dei dati personali, che da oltre 30 anni è una pietra miliare della protezione dei dati, in Europa e non solo. Il Consiglio d'Europa, promotore di questa importante celebrazione, continua a svolgere un ruolo guida incoraggiando e promuovendo le iniziative che vengono organizzate in questa occasione da tutti i paesi.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino celebra questa giornata con un Convegno dal titolo “Impatto delle tecnologie emergenti sui dati personali”, che si terrà venerdì 31 gennaio, presso la Sala Montelupo – P.zza F. da Sterpeto- Domagnano (RSM), dalle 15.30 alle 18.30. Dopo l’apertura dei lavori da parte del Segretario agli Affari Interni, i componenti del Collegio (Avv. Nicola Fabiano - Presidente, Dott. Umberto Rapetto - Vice Presidente e Avv. Patrizia Gigante - Membro) presenteranno i loro interventi sui temi in materia di protezione dei dati personali.

Interverranno, quindi, in qualità di relatori:

Filippo Bianchini, avvocato cassazionista esperto in Privacy dei dati, negoziazione, legge sulla privacy, audit interno e informatica forense.

Guido Scorza avvocato, giornalista, docente universitario, esperto sulle nuove tecnologie, informazione e proprietà intellettuale.

Francesco Casadei si occupa di networking e sicurezza ICT ed è coordinatore regionale di AIP-ITCS per l’Emilia-Romagna.

Modera il convegno l’avv. Anna Pouliou, uno dei 27 membri del GDPR Multi – stakeholder Expert Group e consulente della Commissione Europea per l’implementazione del GDPR, coordinatore gruppo internazionale del comitato scientifico ASSO DPO.

Il Consiglio d’Europa ha pubblicato sul suo sito istituzionale tutti gli eventi che le Autorità hanno organizzato per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali. Tra questi è presente anche l’Autorità Sammarinese: https://rm.coe.int/dpd-compilation-2020/168099ef27

Comunicato stampa

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali







