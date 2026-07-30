Autosufficienza idrica ed energia pulita: San Marino e San Leo siglano l'intesa per il futuro del territorio

Autosufficienza idrica ed energia pulita: San Marino e San Leo siglano l'intesa per il futuro del territorio.

La Repubblica di San Marino e il Comune di San Leo rafforzano la propria collaborazione istituzionale attraverso l'avvio di un percorso condiviso volto allo sviluppo di due iniziative strategiche nei settori dell'energia rinnovabile e della sicurezza idrica, nel quadro della Convenzione bilaterale tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta nel gennaio 2026. I due interventi rappresentano una delle prime concrete attuazioni degli strumenti di cooperazione previsti dall'intesa e testimoniano la volontà delle istituzioni coinvolte di tradurre il dialogo interistituzionale in progettualità capaci di generare benefici tangibili per i territori, promuovendo una gestione condivisa delle risorse strategiche e lo sviluppo di infrastrutture resilienti e sostenibili. Nel corso della conferenza stampa odierna sono stati illustrati i dettagli operativi del piano che, una volta completati i necessari approfondimenti tecnici, amministrativi e autorizzativi, consentiranno di rafforzare la tenuta dei servizi pubblici essenziali. Il fulcro dell'intera operazione si concentra in modo prioritario sull'autosufficienza idrica della Repubblica di San Marino, obiettivo primario a cui la programmazione dello Stato intende dare una risposta tangibile, definitiva e non più rinviabile. L'ampliamento del Lago Torello costituisce l'infrastruttura cardine di questa strategia sovrana: un intervento mirato ad assicurare al Titano un'autonomia di approvvigionamento idropotabile solida, in grado di proteggere la comunità e il tessuto economico dalle cicliche emergenze di siccità e dai condizionamenti climatici. Raggiungere tale traguardo significa sbloccare uno storico elemento di fragilità per il Paese. Contestualmente, l'intesa offre l'opportunità di valorizzare la medesima area d'intervento attraverso un'ulteriore sinergia infrastrutturale. Nello stesso perimetro, in località Antaneta nel territorio di San Leo, i terreni di proprietà dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ospiteranno anche un impianto fotovoltaico ad alta efficienza. Un'integrazione intelligente che sfrutta appieno le potenzialità del sito per coniugare la sicurezza idrica con l'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili. L'iniziativa testimonia la volontà delle istituzioni di affrontare con una visione di lungo periodo le principali sfide legate alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza energetica e alla gestione della risorsa idrica, valorizzando forme di cooperazione tra enti territoriali accomunati da interessi strategici.

«Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra istituzioni possa tradursi in progettualità capaci di generare benefici reciproci», dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l'A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori. «Investire nelle energie rinnovabili e nella tutela, nonché nello sviluppo della risorsa idrica, significa investire nella sicurezza, nella competitività e nella qualità della vita delle future generazioni. Si tratta di una risposta concreta che il Governo intende offrire ai cittadini, attraverso una programmazione orientata al futuro e alla sostenibilità del Paese.»

«La disponibilità di energia e di acqua costituisce un presupposto fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica», afferma il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia, Marco Gatti. «Attraverso una programmazione lungimirante e investimenti mirati possiamo rafforzare la resilienza del Paese, consolidare la competitività del nostro sistema economico e creare valore duraturo per la collettività.»

«L'intesa raggiunta con San Leo dimostra la capacità della nostra Azienda di pianificare con una visione strategica di ampio respiro, capace di superare i confini territoriali per rispondere alle esigenze primarie della comunità», dichiara il Presidente di AASS, Renzo Giardi. «Garantire la sicurezza idrica e potenziare la produzione di energia da fonti pulite sono pilastri irrinunciabili per la tenuta e lo sviluppo del Paese: un impegno di governance che AASS assume con la massima determinazione istituzionale e operativa».

«Con questi due progetti AASS conferma la propria volontà di investire nelle infrastrutture strategiche del futuro», osserva il Direttore Generale di AASS, Marcello Forcellini. «L'impianto fotovoltaico di Altaneta e il percorso di approfondimento finalizzato alla realizzazione dell'ampliamento del Lago Torello rappresentano due iniziative complementari: la prima guarda all'indipendenza energetica attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la seconda punta a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Entrambe si inseriscono nella più ampia strategia di sviluppo e riorganizzazione intrapresa da AASS e nascono da una collaborazione istituzionale fondata sulla condivisione di obiettivi comuni e sulla ricerca di soluzioni sostenibili per il territorio.»

Il Sindaco del Comune di San Leo, ing. Leonardo Bindi, sottolinea come «questa collaborazione rappresenti un'importante opportunità di valorizzazione del territorio e dimostri come il dialogo tra amministrazioni confinanti possa trasformarsi in un concreto motore di sviluppo. San Leo guarda con favore a progettualità che coniughino sostenibilità ambientale, innovazione e benefici condivisi, nella convinzione che le sfide del futuro possano essere affrontate efficacemente solo attraverso una leale cooperazione istituzionale.»

Il Responsabile del Settore Programmazione e Progettazione di AASS, ing. Massimiliano Mazza, evidenzia infine che «entrambi gli interventi saranno sviluppati secondo un rigoroso approccio tecnico e multidisciplinare. Le attività previste comprenderanno approfondimenti progettuali, verifiche ambientali, valutazioni idrauliche ed energetiche e analisi di sostenibilità economica, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci e rapide e garantire la piena compatibilità delle opere con il contesto territoriale e ambientale.»

Nei prossimi giorni le parti avvieranno gli approfondimenti tecnici e definiranno il percorso amministrativo necessario allo sviluppo delle iniziative, nel rispetto delle normative vigenti e delle competenze dei rispettivi enti. I due progetti confermano la volontà della Repubblica di San Marino, di AASS e del Comune di San Leo di consolidare una collaborazione stabile e orientata al lungo periodo, nella consapevolezza che la gestione condivisa delle risorse strategiche rappresenti una leva fondamentale per affrontare le sfide della transizione energetica, della sicurezza idrica e dello sviluppo sostenibile dei rispettivi territori.

c.s.

Segreteria di Stato per il Lavoro

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Comune di San Leo

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS)





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