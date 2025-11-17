Avanti la “Sandbox Normativa”: San Marino consolida il proprio posizionamento come acceleratore di impresa

Le Forze di Maggioranza esprimono la propria soddisfazione per l'approvazione del Disegno di Legge sulle “Sandbox Normative” in Commissione Finanze. L’impianto normativo si configura come un importante strumento per un sistema economico che punta a rafforzare la propria capacità di attrarre investimenti qualificati e nuove opportunità per la Repubblica. L'intero percorso di confronto è stato condotto con spirito collaborativo e attenzione, portando la Commissione a introdurre emendamenti mirati che hanno ulteriormente migliorato la qualità del testo. Il nuovo impianto approvato risulta più equilibrato, anche grazie alla revisione del comitato d’esame, nel quale sono state rimosse le figure politiche a favore di un assetto maggiormente tecnico. Questo intervento ha assicurato una governance più imparziale e coerente con le funzioni proprie degli organismi regolatori. Un ulteriore valore aggiunto del testo finale riguarda il rispetto più stringente degli iter normativi e il rafforzamento del ruolo del Consiglio Grande e Generale, garantendo così che la sperimentazione avvenga nel perimetro istituzionale corretto. Sono stati inoltre approfonditi aspetti delicati come l’interazione con il comparto sanitario e quello finanziario, a tutela della stabilità del sistema e degli utenti coinvolti. Con l'introduzione di questa disciplina, la Repubblica si dota di un meccanismo di regolamentazione agile e in linea con le migliori esperienze internazionali. Le sandbox sono infatti riconosciute come strumenti capaci di favorire crescita, occupazione e lo scambio virtuoso tra imprese, ricerca e istituzioni. In questo contesto, si consolida un ponte necessario con San Marino Innovation, riconfermato come attore qualificato dell’innovazione tecnologica. L’Istituto avrà un ruolo operativo rilevante nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche innovative, contribuendo a rafforzare le sinergie tra realtà produttive, settori emergenti e mondo accademico. Le Forze di Maggioranza ritengono che l’approvazione di questa legge rappresenterà un importante segnale politico: accelerare in modo responsabile sul futuro del Paese. Un modello che coniuga innovazione e rigore, elementi essenziali per consolidare la credibilità e il posizionamento internazionale della Repubblica di San Marino nel campo dello sviluppo economico e tecnologico.

c.s. Pdcs – Libera – Psd – AR – Consigliere Indipendente Cecchetti









