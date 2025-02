Avanzano i lavori al Parco dei Cerchi di Coriano capoluogo per un investimento di 300mila euro

Avanzano i lavori al Parco dei Cerchi di Coriano capoluogo. Il polmone verde affacciato direttamente sul Castello Malatestiano, da cui si gode una splendida vista e situato a pochi passi dal Municipio, tra via Lavatoio e via Garibaldi, è il primo di una serie di interventi di rigenerazione e riqualificazione del verde previsti dall'Amministrazione comunale. Questa mattina il sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori all’Ambiente, Anna Pazzaglia e ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi assieme ai tecnici comunali, tra i quali il responsabile ai Lavori pubblici Cristian De Paoli, hanno incontrato la progettista e responsabile dei lavori, architetto Maria Luisa Cipriani per tracciare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. Gli operai della ditta appaltatrice incaricata dal Comune di eseguire l’opera hanno terminato il tracciamento dei due percorsi pedonali secondari.Nel primo, che si dirama nell’area costituita da 70 esemplari di olivi, verranno collocate le ‘panchine degli innamorati’ immerse nel verde in posizioni strategiche mentre il secondo percorso coinvolge l’area giochi. Partiti gli interventi al percorso pedonale principale che attraversa il parco e ha una larghezza di 2.40 mt., questa settimana sono in corso di predisposizione i lavori al sottofondo della piazza Eventi, poi si metterà mano alla pavimentazione drenante colorata dei sentieri secondari e di quello principale. I colori saranno il giallo ocra sia per le pavimentazioni che per le panchine con sedute in legno. A seguire si procederà alla posa della pavimentazione con listelli colorati nella piazza centrale e alle piantumazioni di 60 nuove alberature lungo tutto il parco tra frassini, ornielli e gli inconfondibili alberi di giuda dal colore rosa durante le fioriture primaverili. “Con un investimento di 300 mila euro - dichiarano gli Amministratori - andiamo a rivitalizzare uno spazio urbano verde in cui potenziare le occasioni di gioco, svago, socializzazione e praticare sport all’aperto. Verrà rivisto e migliorato anche lo spazio per gli eventi in quanto il parco si presta molto bene ad ospitare manifestazioni di intrattenimento a favore di cittadini e turisti. Dopo il parco dei Cerchi, che dovrebbe essere completato a primavera, seguiranno analoghi interventi di rigenerazione ai parchi Bellini di S. Andrea in Besanigo, Viganò di Ospedaletto e al parco Del Sole di Cerasolo”. Il progetto del parco dei Cerchi prevede nuovi percorsi pedonali, un’area fitness outdoor con attrezzature Technogym, la ridefinizione dei campi da pallavolo e da calcio, dello spazio riservato all'organizzazione di eventi e manifestazioni, nuove sedute ad aree sosta lungo i sentieri carrabili. Verranno mantenuti il gazebo, l’area giochi, da attrezzare ulteriormente con sedute, e aree sosta, l’area sgambamento cani, la fontanella e l’attuale sistema d’illuminazione.

cs Comune Coriano

