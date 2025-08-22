Aviosuperficie di Torraccia e prestito dall'Arabia Saudita, Repubblica Futura interpella il governo

Aviosuperficie di Torraccia e prestito dall'Arabia Saudita, Repubblica Futura interpella il governo.

Premesso che:

- Il Congresso di Stato in data 14 dicembre 2023 ha emanato la delibera n. 20 avente ad oggetto: “Emissione Avviso internazionale esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, dell’area relativa allo sviluppo - infrastrutturale” Aviosuperficie Torraccia” in località Domagnano;

- In data 8 gennaio 2024, la Segreteria di Stato alle Finanze, la Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per il Territorio, hanno emesso il bando: “Avviso internazionale esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, dell’area relativa allo sviluppo - infrastrutturale” Aviosuperficie Torraccia” come da delibera del CdS n.20/2023;

- Il bando suddetto prevedeva una scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, fissata per le ore 12.00 del 31 marzo 2024 u.s.

- A distanza di oltre un anno non si hanno notizie ufficiali sull’esito del bando, ma solo voci di corridoio che affermano esserci state 5 manifestazioni di interesse di cui non conosciamo il contenuto ed eventuale fattibilità;

Ciò Premesso:

- Dalla stampa apprendiamo che continuano gli incontri tra il Segretario di Stato Pedini Amati e l’Arabia Saudita;

- E che tra qualche mese sarà pronto il contratto da sottoscrivere per ottenere dagli Arabi il prestito in danaro e realizzare così il progetto dell’Aviosuperficie, condizione essenziale per ottenere il prestito;

- Che è intenzione del Segretario Pedini Amati portare a casa il progetto e quindi a monte il finanziamento indipendentemente dalle posizioni contrarie dei residenti della zona;

Considerato che:

1) a nostro avviso l’Aviosuperficie non risulta essere in questo momento un progetto prioritario per il paese al contrario di quanto afferma il Segretario di Stato per il Turismo;

2) nessun progetto di fattibilità con annesso business plan e piano di sviluppo dell’area sia mai stato predisposto dal Governo in vista di un possibile finanziamento;

3) non si comprende altresì il motivo per cui un finanziatore straniero, in questo caso arabo, dovrebbe prestare denaro al nostro paese con un tasso così basso rinunciando a guadagni ulteriori;

Considerato altresì

- le numerose problematiche legate alla sicurezza della zona, problematiche più volte segnalate dai residenti alle varie autorità competenti ma senza riscontro;

- che è compito dello Stato tutelare la sicurezza dei suoi cittadini e non di altri soggetti;

- che i controlli su tale area devono essere fatti dalle autorità preposte e non dai singoli cittadini;

- chi viola le norme in “un paese evoluto” deve essere sanzionato dalle autorità preposte;

- la posizione del Comitato di Torraccia, nato non per ostacolare lo sviluppo del paese “un paese evoluto”, ma per contrastare un eventuale e possibile abuso che si sta perpetrando su tale zona senza risposte chiare ed esaustive alle tante domande fatte;

- che ad oggi gli interventi già previsti su tale area e in parte stanziati (asfaltatura e allungamento pista) non risultano supportati da alcun business plan e pertanto non è chiaro quale sia il ritorno per il paese;

si interroga il Governo per conoscere:

a) quante sono le manifestazioni di interesse effettivamente pervenute con richiesta di poterle visionare;

b) se risulta vero che il progetto dell’Aviosuperficie costituisce un tema prioritario del Governo attuale e quindi il primo progetto potenziale per il paese;

c) la volontà del Governo in merito all’Aviosuperficie;

d) la posizione del Governo sull’eventuale contratto e finanziamento con l’Arabia Saudita portato avanti dal Segretario di Stato Pedini Amati;

e) il business plan e lo studio di fattibilità dell’area, con annessa stima dei ricavi;

f) i costi totali di tutti gli interventi previsti sull’area compresi i costi di funzionamento e gestione;

g) chi effettuerà i controlli del traffico aereo;

h) i termini dell’accordo/finanziamento con l’Arabia Saudita;

i) la relazione annuale dell’Aviazione Civile e Marittima, autorità deputata ai controlli, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera m, della Legge 125/2014.



C.s. - Repubblica Futura

