Aviosuperficie di Torraccia: il Governo ha già deciso? Il Comitato Civico chiede chiarezza

Venerdì 30 Gennaio 2026, una delegazione del Comitato Civico Torraccia ha assistito ai lavori delle Commissioni Esteri e Finanze riunite congiuntamente per la discussione dell’ampliamento e del finanziamento dell’Aviosuperficie di Torraccia. Discussione interessante, sulla quale torneremo più avanti, che però non si è conclusa vista la complessità del tema in discussione in rapporto al tempo a disposizione, ed è quindi stata aggiornata a data da destinarsi. Il Comitato Civico Torraccia aveva fatto la scelta di sospendere ogni giudizio, perché nessuna decisione era stata presa, in attesa della seduta delle Commissioni dove verrà assunta la decisione definitiva. Ieri, lunedì 2 febbraio 2026 con grande sorpresa da parte nostra, apprendiamo tramite i canali di San Marino RTV che il “Governo intende realizzare il progetto”. Intanto sarebbe bene capire che senso ha la discussione nelle Commissioni se il Governo ha già comunque deciso. Avendo ascoltato la discussione avvenuta nelle due Commissioni riunite congiuntamente, il dibattito è stato molto più articolato rispetto alla posizione pubblica espressa oggi dal Governo. C’è stato chi ha sostenuto a spada tratta l’ampliamento della pista e il finanziamento Saudita. Chi invece dice che siccome sono già stati spesi molti soldi negli anni (vedi ad esempio espropri per quasi 2 milioni di €), allora l’opera s’ha da fare. Chi infine ha sostenuto che si dovrà valutare bene il progetto, i costi e i benefici, l’impatto ambientale, la questione della sicurezza e della vigilanza, la gestione dell’aviosuperficie e infine il coinvolgimento della cittadinanza interessata. Mai visto che dopo una discussione di questo calibro si possano tentare fughe in avanti in totale sprezzo anche dei componenti delle Commissioni stesse, oltre che essere di dubbia convenienza per il Paese. Nella comunicazione di RTV viene poi richiesto, ma non crediamo al Comitato Civico Torraccia, di dire chi non è d’accordo. Se è una disputa interna al Governo e/o alla maggioranza se la vedano pure tra di loro, ma dicano al paese una volta per tutte cosa hanno intenzione di fare. Siamo stati anche definiti come il comitato contrario; noi siamo il Comitato Civico Torraccia, non siamo contrari a priori a nulla, vorremmo confrontarci nel merito – cosa finora non accaduta non per nostra responsabilità – ed approfittiamo per ribadire ulteriormente la nostra posizione:

1) Nessun pregiudizio a qualunque proposta, a patto che ci si possa confrontare a pari dignità, non partendo dal presupposto che il Governo ha già deciso.

2) Venga finalmente presentato il progetto completo, perché come abbiamo ascoltato in Commissione il progetto non esiste e questo conferma ciò che il Comitato ha sempre sostenuto; il progetto tecnico dovrà contenere la valutazione di impatto ambientale e finalmente il calcolo dei costi e benefici.

3) Definire la questione del finanziamento saudita; in Commissione abbiamo ascoltato che il progetto di asfaltatura a 900 metri costerebbe circa 5 milioni di €, a questo punto i quasi 30 milioni (dollari o euro?) a cosa dovrebbero servire? Ulteriore debito sulle spalle dei cittadini per realizzare una mega opera che non si ripagherà mai?

4) Sicurezza, non solo di chi vola ma chi vive in quella zona, che deve essere eseguita dall’Autorità dell’Aviazione Civile, la quale non è mai intervenuta se non dietro segnalazione dei residenti, tirandosi addosso le ire di chi ha poi subito le sanzioni.

Questa la posizione del Comitato Civico Torraccia. Se il Governo si vorrà confrontare saremo ben lieti di dare il nostro contributo, ma se si vorranno forzare le tappe ed imporre decisioni non condivise torneremo su quel campo volo che è pur sempre proprietà pubblica.

