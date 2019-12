AVSI nella top ten delle ONG italiane

Anche quest’anno la Fondazione AVSI si è posizionata nella top ten delle organizzazioni italiane nella classifica stilata da Open Cooperazione (https://www.open-cooperazione.it/web/top-10-organizzazioni.aspx?anno=2018). In particolare AVSI si aggiudica il primo posto per trasparenza e il secondo per bilancio delle entrate, confermando in generale il trend di crescita. “Leggo questi dati con orgoglio – afferma il Segretario Generale della Fondazione Giampaolo Silvestri in una nota diramata ai volontari e ai sostenitori - ma anche con molta gratitudine: documentano il valore del nostro impegno, che noi sappiamo non sarebbe possibile senza il vostro appoggio. Noi non possiamo e non vogliamo accomodarci in questa posizione, ma puntiamo a crescere ancora. Perciò mentre vi ringraziamo, vi invitiamo a continuare a essere protagonisti con noi di questo lavoro comune che attraversa il mondo”. A queste espressioni di soddisfazione e gratitudine si unisce AVSI San Marino, membro e cofondatore, assieme ad altre 33 ONG di tutte le parti del mondo, della Fondazione AVSI. Oggi AVSI realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione al versante educativo. Opera in 32 Paesi avvalendosi del lavoro di circa 3.000 volontari. In queste settimane, là dove è presente, è impegnata nella campagna di solidarietà “Tende” finalizzata alla realizzazione di sei progetti e alla promozione del Sostegno a Distanza.

