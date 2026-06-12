AVSSO: approvato il bilancio 2025 e rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2029

Lo scorso 10 giugno, presso la sede dell’Associazione Volontari Sammarinesi Sangue e Organi (AVSSO) di Cailungo, si è svolta l’Assemblea Generale dei soci. Nel corso dell’incontro sono stati approvati il bilancio relativo all’esercizio finanziario 2025 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2026-2029. L’assemblea è stata anche l’occasione per rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente. Negli ultimi dieci anni l’associazione ha affrontato sfide di grande rilievo, attraversando momenti complessi come la pandemia e raggiungendo, proprio al termine del mandato, un importante traguardo: la conclusione del leasing della sede sociale, che consente oggi all’AVSSO di disporre di una struttura pienamente di proprietà. Tra i risultati più significativi raggiunti nel corso degli anni vi è senza dubbio il mantenimento della piena autosufficienza della Repubblica di San Marino in materia di emoderivati. Un obiettivo di grande valore, reso possibile dall’impegno costante dei direttivi che si sono succeduti nel tempo e di tutti i volontari che hanno contribuito a costruire e consolidare questa realtà associativa. Se oggi l’AVSSO può guardare al futuro con ambizione, è grazie alle solide fondamenta poste da chi, con dedizione e senso di responsabilità, ha operato per il bene dell’associazione e dell’intera comunità sammarinese. A seguito dell’approvazione del bilancio, come previsto dall’ordine del giorno, si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I donatori presenti hanno eletto per il mandato 2026-2029 il dott. Ivan Tonini alla carica di Presidente. Completano il nuovo Consiglio Direttivo Francesca Baldacci, Andrea Barbieri, Lucia Berardi, Tommaso Giaquinto, Alessia Tonini e Diego Valentini. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i soci e ai donatori dell’associazione, sia a coloro che continuano attivamente a donare sia a quanti, pur avendo terminato il proprio percorso di donazione, rappresentano ancora oggi un esempio di impegno civico e solidarietà. È grazie al contributo di generazioni di donatori che l’AVSSO ha potuto garantire nel tempo adeguate riserve di sangue e assicurare il sostegno necessario al sistema sanitario della Repubblica. Guardando al futuro, il nuovo Direttivo intende concentrarsi su diversi obiettivi strategici. Tra le priorità figura il conseguimento dell’accreditamento sanitario per le attività di raccolta, trattamento e frazionamento del sangue, con l’obiettivo di standardizzare e certificare i processi secondo i più elevati standard qualitativi e rafforzare ulteriormente la collaborazione con il sistema sanitario italiano. Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema della donazione di organi. Consapevole delle criticità che ancora caratterizzano questo ambito, l’associazione intende proseguire il percorso di sviluppo e integrazione delle procedure sammarinesi con le reti di donazione italiane. L’obiettivo è quello di favorire, sotto il profilo normativo, sanitario e sociale, una sempre maggiore collaborazione transfrontaliera, affinché la generosità dei donatori sammarinesi possa tradursi in opportunità concrete di cura per un numero crescente di persone. Un ulteriore impegno riguarderà la valorizzazione dell’associazione in ambito internazionale, attraverso la partecipazione a congressi e incontri scientifici e sociali. L’AVSSO può infatti contare su professionisti dotati di esperienza e competenze tali da consentire un confronto qualificato con le comunità medico-scientifiche internazionali, contribuendo a portare il nome di San Marino nei principali tavoli di discussione del settore e a recepire le più recenti innovazioni tecnologiche, mediche e sociosanitarie. L’AVSSO rinnova infine il proprio ringraziamento a tutti i donatori e volontari che, con il loro impegno, rendono possibile il perseguimento della missione associativa, formulando al contempo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.

C.s. AVVSO







