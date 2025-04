Avvelenamento cani: condanna dalla Giunta di Castello di Fiorentino

La Giunta di Castello di Fiorentino condanna con fermezza gli atti di avvelenamento di animali La Giunta di Castello di Fiorentino esprime la propria più ferma condanna nei confronti dei recenti episodi di avvelenamento di animali che si sono verificati sul nostro territorio. Si tratta di comportamenti incivili, vili e assolutamente riprovevoli, che colpiscono non solo creature indifese, ma anche la sensibilità e la sicurezza della nostra comunità. Questi atti, oltre a rappresentare un grave reato, minano il senso di rispetto e convivenza che dovrebbe caratterizzare ogni società civile. Fiorentino si è sempre distinto per il rispetto dell’ambiente, degli animali e della vita in tutte le sue forme: non possiamo tollerare che simili episodi restino impuniti. La Giunta auspica che le autorità competenti riescano ad individuare al più presto il responsabile o i responsabili di questi gesti spregevoli, affinché possano rispondere davanti alla legge delle proprie azioni. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare, segnalando qualsiasi comportamento sospetto o informazione utile alle forze dell’ordine. Solo attraverso il senso civico e l’impegno condiviso potremo proteggere il nostro territorio e coloro che lo abitano, uomini e animali. La Giunta rinnova il proprio impegno per promuovere una cultura del rispetto, della tutela degli animali e della legalità.

