Avvelenamento cani: nasce il comitato Anima.

Il Comitato A.N.I.M.A. nasce dall’unione spontanea di alcuni cittadini in seguito ai numerosi episodi di avvelenamento di animali avvenuti negli ultimi 14 anni. Il più recente risale alla scorsa Pasqua, nel territorio di Fiorentino, portando a circa 40 il numero complessivo di cani avvelenati. L’obiettivo del comitato è contrastare ogni forma di crudeltà verso gli animali e promuovere azioni concrete per la tutela dell’ambiente, del benessere animale e della sicurezza dei cittadini. Alcune esche velenose sono state ritrovate persino all’interno del parco della Scuola Elementare, mettendo in pericolo anche i bambini. Come primo atto formale, il comitato intende costituirsi parte civile per il reato di attentato alla salute pubblica nel procedimento contro il presunto responsabile di questi atti, affinché anche questo ennesimo episodio non venga dimenticato e si possa finalmente ottenere giustizia. Chiunque desideri aderire al comitato può contattare il numero 339 8536250 oppure scrivere a animacomitato@gmail.com. Un piccolo gesto può fare la differenza e inviare un segnale forte e chiaro alle Istituzioni. L’unione fa la forza!

3398536250

aminacomitato@gmail.com



