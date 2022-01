Avvenuta l’estrazione ufficiale dei primi due vincitori del viaggio a San Marino che hanno partecipato al Contest “The Treasure of San Marino”

E’ avvenuta questo pomeriggio alle ore 14.00 l’estrazione ufficiale dei primi 2 pacchetti viaggio messi in palio nel Concorso “The Treasures of San Marino” – del Commissariato Generale della Repubblica di San Marino ad Expo 2020 Dubai. L'estrazione, come da regolamento è avvenuta attraverso un software digitale, alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Commissario Generale del Padiglione di San Marino Filippo Francini e la pr manager Arianna Serra insieme ad un membro dell’Avvocatura. Il Concorso, indetto dal Commissariato Generale del Governo con una validitá dal 1 Novembre 2021 al 31 marzo 2022, è stato promosso con la collaborazione dell’agenzia viaggi Mondo Immagine s.r.l., Silver Sponsor del Padiglione ad Expo 2020 Dubai. Il tour operator, con sede a Dogana, specializzato nella progettazione di viaggi in tutto il mondo attraverso la proposta di esperienze uniche e personalizzate, curerà i servizi erogati dal presente Concorso che prevede un totale di 5 voucher - uno al mese - in palio per tutta la durata di Expo a partire da Novembre. Ogni voucher consente di usufruire di un pacchetto turistico per 2 persone con destinazione San Marino del valore complessivo di 1000 euro, da utilizzare entro il 31 marzo 2023 e comprende un pernottamento in camera doppia per 2 notti con prima colazione in un hotel 4 stelle della Repubblica. “The Treasure of San Marino” è riservato unicamente ai visitatori del Padiglione, che scaricando la app ufficiale progettata dal Silver Sponsor AC&D Solutions, azienda specializzata in soluzioni digitali e tecnologie, hanno compilato un breve questionario contenuto all’interno, attestando la loro avvenuta visita nel sito espositivo e rivelando alcune informazioni riguardanti la loro provenienza, background e impressione dopo aver svolto il tour guidato. Una comunicazione ufficiale è stata mandata ai primi due vincitori estratti, la cui identità verrà rivelata non appena il Commissariato avrà ricevuto l’accettazione del voucher da parte dei destinatari entro 7 giorni. A seguito dell’estrazione, il Commissario Generale del Padiglione San Marino ad Expo 2020 Dubai Filippo Francini afferma: “Il Contest The Treasure of San Marino rappresenta un’occasione molto importante per promuovere la Repubblica e attrarre nuovi flussi turistici provenienti dall’area Me.Na.Sa. Lo staff e i volontari del Padiglione, accolgono infatti ogni giorno visitatori che spesso confessano di non conoscere la storia e la collocazione del nostro territorio. Oltre dunque a sensibilizzarli, facendo scoprire loro con il tour guidato le bellezze e le potenzialità del nostro Paese, questo viaggio rappresenta uno strumento vincente per accrescere l'interazione con il sito espositivo e l’attrattivitá di San Marino. Ringrazio il nostro sponsor Mondo Immagine per averci supportato nella promozione dell’iniziativa, certo che i vincitori dei voucher messi in palio potranno godersi un viaggio speciale nell’Antica Terra della Libertá ”.

c.s. Commissario Generale del Governo per l'Esposizione Universale 2020 Dubai

