Avvenuta la seconda estrazione del Contest “The Treasure of San Marino”

È avvenuta lo scorso pomeriggio alle ore 14.00 l’estrazione ufficiale del terzo e del quarto vincitore a cui sono stati assegnati i pacchetti viaggio messi in palio nel Concorso “The Treasure of San Marino” – del Commissariato Generale della Repubblica di San Marino ad Expo 2020 Dubai.

L'estrazione, come durante la prima occasione, ha seguito tutte le procedure di regolamento, ed è avvenuta nella Repubblica di San Marino attraverso un software digitale, alla presenza del Commissario Generale del Padiglione Filippo Francini e la pr manager Arianna Serra.

Il Concorso, indetto dal Commissariato Generale del Governo con una validità dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, è stato promosso con la collaborazione dell’agenzia viaggi Mondo Immagine s.r.l., Silver Sponsor del Padiglione ad Expo 2020 Dubai. Il tour operator, con sede a Dogana, specializzato nella progettazione di viaggi in tutto il mondo attraverso la proposta di esperienze uniche e personalizzate, curerà i servizi erogati dal presente Concorso che prevede un totale di 5 voucher - uno al mese, dal valore di 1000 euro ciascuno - in palio per tutta la durata di Expo a partire da novembre.

San Marino Outlet Experience, Sponsor Gold del Padiglione, è inoltre il secondo partner che ha contribuito ad arricchire l’esperienza di viaggio a San Marino. Infatti, ogni pacchetto, oltre al pernottamento valido per 2 persone per 2 notti in un hotel 4 stelle della Repubblica, comprende anche una VIP Shopping Experience presso la nuova destinazione dello shopping di lusso sammarinese che, tra i tanti benefit, prevede l'esclusivo utilizzo di una Shopping Card. Un’accoglienza unica all’interno delle numerose boutique dell'Outlet, in cui ad attendere i vincitori ci sarà un trattamento personalizzato ed esclusivo da parte dello staff qualificato.

Ogni voucher è utilizzabile entro il 31 marzo 2023 ed è riservato unicamente ai visitatori del Padiglione, che scaricando la app ufficiale progettata dal Silver Sponsor AC&D Solutions, azienda specializzata in soluzioni digitali e tecnologie, hanno compilato un breve questionario contenuto all’interno, attestando la loro avvenuta visita nel sito espositivo e rivelando alcune informazioni riguardanti la loro provenienza, background e impressione dopo aver svolto il tour guidato.

Una comunicazione ufficiale è stata mandata alle prime due mail estratte, che entro i 7 giorni previsti dal regolamento, hanno accettato il voucher a loro riservato. La prima vincitrice si chiama Giana ed è una ragazza della Repubblica Dominicana, mentre la seconda vincitrice - Laura - è una ragazza tedesca. Il Commissariato e gli sponsor coinvolti nel progetto hanno preso contatto con le due estratte e sono in procinto di ricevere tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione della trasferta e rendere indimenticabile il loro pernottamento in Repubblica, reso possibile grazie alla loro visita al Padiglione San Marino all’Expo 2020 di Dubai.

A seguito dell’estrazione, il Commissario Generale del Padiglione San Marino ad Expo 2020 Dubai Filippo Francini afferma: “Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto un riscontro positivo da parte di entrambe le vincitrici estratte e di vedere come questo Contest si stia rivelando un ottimo mezzo per promuovere a livello turistico la nostra Repubblica. Ringrazio nuovamente i nostri sponsor Mondo Immagine e San Marino Outlet Experience per averci supportato nella promozione dell’iniziativa”.

Cs - San Marino Pavilion Expo Dubai 2020