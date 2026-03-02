Avviata l’edizione 2025 di “VIVERE L’AZIENDA”

ANIS, CSdL e CDLS, in collaborazione con la Scuola Superiore di San Marino e Passepartout Spa, hanno ideato e organizzato l’edizione 2026 “Vivere l’azienda”, l’iniziativa volta a consolidare il rapporto tra il mondo della scuola a quello del lavoro. Il progetto, come nelle quattro precedenti edizioni, coinvolge gli studenti del V anno del Liceo Economico Aziendale e ha lo scopo di stimolare conoscenze, abilità, attitudini degli studenti attraverso il confronto diretto con esperti formatori e consulenti. Quest’anno, gli studenti saranno divisi in gruppi di lavoro e saranno chiamati a implementare e sviluppare uno dei modelli d’impresa predefiniti. La finalità principale sarà infatti quella di far immedesimare gli studenti nel contesto di un’impresa strutturata, per favorire la comprensione pratica delle materie affrontate durante il percorso scolastico. Attraverso una vera e propria simulazione dei differenti ruoli aziendali gli studenti sperimenteranno lo sviluppo di capacità organizzative (coordinamento team), di orientamento al risultato, di risoluzione dei problemi e di capacità relazionali (empatia), di raccolta e gestione delle informazioni. Il percorso formativo, coordinato come sempre dal Dott. Roberto Parma e sviluppato dai docenti di INforma, la struttura di ANIS che si occupa di formazione aziendale, è iniziato questa mattina con le lezioni in presenza nella sala corsi presso la sede della stessa ANIS, la quale per l’occasione metterà a disposizione un laboratorio attrezzato ad hoc per poter simulare le attività aziendali insieme ai diversi docenti chiamati ad accompagnare gli studenti dalla strategia aziendale allo sviluppo organizzativo, per arrivare al marketing e alla sostenibilità aziendale, fino alle fasi di negoziazione tra acquirenti e venditori. Al termine del percorso didattico, gli studenti coinvolti presenteranno ai colleghi delle classi IV i progetti d’impresa sviluppati nel corso dei vari incontri formativi. Infine, il 20 marzo, il progetto si sposterà all’interno di Passepartout Spa, una software house dinamica e moderna che sviluppa, da oltre 35 anni, software gestionali e vanta ad oggi, oltre 240.000 utenti. Qui, accompagnati dai responsabili aziendali, gli studenti potranno visitare i vari reparti e prendere coscienza dei tanti processi industriali presenti in una grande azienda strutturata, in un settore trasversale e per definizione “giovane” con il digitale. Processi diversi tra loro, ma anche collegati l’uno con l’altro: la visita in azienda, infatti, ha lo scopo di fornire anche questa consapevolezza ai ragazzi, per immedesimarsi al meglio in una realtà strutturata senza focalizzarsi unicamente sull’ambito della produzione o del marketing, per esempio. Per gli studenti si tratta quindi di una formidabile occasione per consolidare gli apprendimenti didattici maturati nel percorso scolastico, sperimentandoli attraverso una metodologia innovativa. Un segno tangibile della volontà degli organizzatori di promuovere un’aggiornata e adeguata cultura del lavoro e dell’impresa, mettendo a disposizione attraverso il Fondo Servizi Sociali nuove risorse e opportunità per l’innovazione del sistema scolastico sammarinese. Media partner dell’iniziativa, anche quest’anno, è San Marino Fixing.

