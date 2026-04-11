Avviata una collaborazione tra la Giunta di Castello della Città di San Marino e la Società Femminile di Mutuo Soccorso

Nella mattinata di sabato 11 aprile 2026 si è svolta la visita ufficiale di una delegazione della Giunta di Castello della Città di San Marino presso la sede della Società Femminile di Mutuo Soccorso.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, segnando l’avvio di una collaborazione tra l’istituzione e l’associazione, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale della comunità.

Nel corso della visita, la Presidente Alba Baredi ha illustrato le numerose attività promosse dall’associazione nel corso degli anni, evidenziando il valore del lavoro svolto e riconoscendo il costante supporto della Giunta di Castello. Da parte dell’istituzione è stata espressa massima disponibilità a collaborare; il Capitano di Castello, Alberto Simoncini, ha sottolineato l’importanza di una forte sinergia tra istituzioni e realtà associative del territorio, elemento fondamentale per la crescita e la coesione della comunità.

Durante l’incontro sono emerse numerose idee e proposte progettuali da sviluppare congiuntamente, con l’intento di offrire nuovi servizi, occasioni di incontro e momenti di convivialità per i cittadini. Un appuntamento atteso e fortemente voluto che si è concretizzato in un clima di grande collaborazione e partecipazione.

Al termine dell’incontro, un brindisi e un rinfresco offerto dalla Società Femminile di Mutuo Soccorso hanno simbolicamente suggellato l’inizio di questo nuovo percorso condiviso.



Comunicato stampa

Alberto Simoncini

Capitano di Castello

Città di San Marino









