Avviato il servizio di supporto per il reperimento di materie prime e semilavorati sui mercati esteri. L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio al servizio delle aziende sammarinesi per forniture di materie prime e i semilavorati con criticità di reperimento

Come noto, la crisi della catena di approvvigionamento, causata da molteplici fattori, fra i quali fermi produttivi, scarsità di materie prime in alcuni settori, costo delle spedizioni, ha avuto un impatto rilevante sul commercio globale, dal quale l’economia sammarinese non è certamente rimasta esclusa. Particolarmente vulnerabili i settori e le imprese più dipendenti dalle filiere globali. Grazie alle numerose collaborazioni già in essere, tra cui ASSOCAMERESTERO, Associazione delle 84 Camere di Commercio italiane all’estero attive in 61 Paesi, ed altre primarie Agenzie di Sviluppo e Camere di Commercio estere, ASE-CC è attivata per supportare gli operatori sammarinesi nella ricerca di fornitori aggiuntivi o alternativi sui mercati internazionali. Diverse le aziende che hanno già compilato il form disponibile a seguente link https://www.agency.sm/approvigionamentomaterieprime indicando nel dettaglio tipologia e quantitativo del materiale ricercato. Ad oggi le richieste riguardano vari materiali. Tale iniziativa rientra nell’alveo della fattiva collaborazione tra ASE-CC e tante realtà omologhe, con cui sono stati stabiliti canali privilegiati per una crescente cooperazione volta a favorire lo sviluppo delle rispettive economie. Un ulteriore servizio concreto alle imprese sammarinesi che va ad aggiungersi a quelli più tradizionali della Camera di Commercio e a quelli di più recete introduzione sui servizi di Temporary Export Manager ed Export Marketing Plan, grazie all’’intesa con CoMark, ai Servizi di finanza agevolata e finanza europea e di gestione dei crediti commerciali, a seguito delle collaborazioni avviate rispettivamente con Warrant Hub e COFACE. Per chiarimenti o maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0549 980 380 o scrivere all’indirizzo info@agency.sm.

