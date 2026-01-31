Avviato iter per l’attuazione dell’Istanza d’Arengo per la realizzazione del Giardino dei Giusti

In data 17 luglio 2025 è stata approvata l’Istanza d’Arengo che chiedeva la realizzazione di un Giardino dei Giusti, uno spazio simbolico e concreto dedicato a onorare gli uomini e le donne che, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno agito con solidarietà e coraggio per salvare la vita di altre persone e per tutelare la dignità e i diritti umani, anche in contesti segnati da conflitti, violenza e ingiustizia. Il Giardino dei Giusti sarà dedicato a coloro che si sono distinti “per aver salvato la vita di donne e uomini nelle varie situazioni di conflitto, violenza e di ingiustizia e per aver tutelato la dignità e i diritti umani”, spesso assumendosi responsabilità personali e rischi significativi. Un luogo di memoria attiva, pensato non solo per il ricordo, ma anche per la riflessione e l’educazione ai valori universali della solidarietà, della responsabilità individuale e del rispetto dei diritti fondamentali. Fin dalla sua approvazione, la Segreteria di Stato per il Territorio ha preso a cuore la richiesta espressa dall’Istanza d’Arengo, attivandosi con tempestività per darne concreta attuazione. In questo percorso, la Segreteria ha incaricato l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di procedere alla progettazione dell’opera, avviando l’iter tecnico e amministrativo necessario alla sua realizzazione. Il progetto è stato quindi sottoposto all’esame delle sedi competenti: dapprima al Comitato Tecnico Scientifico, che ne ha valutato gli aspetti progettuali e concettuali, e successivamente alla Commissione Politiche Territoriali, chiamata a esprimersi per l’approvazione del progetto. La realizzazione del Giardino dei Giusti rappresenta un passaggio di grande valore civile, culturale e simbolico, confermando l’importanza della memoria come strumento di consapevolezza collettiva e di impegno verso una società fondata sul rispetto della persona e dei diritti umani. Il progetto intende offrire alla comunità uno spazio condiviso capace di raccontare storie di umanità e di coraggio morale che attraversano epoche e confini. La Segreteria di Stato per il Territorio desidera infine esprimere un sentito ringraziamento ai promotori dell’Istanza d’Arengo, i ragazzi della 3F della scuola media di Serravalle, gli insegnanti, con la collaborazione del Dipartimento Storico e Giuridico di Unirsm, per l’impegno civile e la sensibilità dimostrata nel portare all’attenzione delle istituzioni un tema di così alto valore etico e umano. Seguiranno puntuali aggiornamenti sull’avanzamento e sull’esecuzione dell’opera, che sarà realizzata all’interno del Parco Laiala di San Marino, affinché la cittadinanza possa essere costantemente informata sullo sviluppo del progetto.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio







