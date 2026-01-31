Avviato iter per l’attuazione dell’Istanza d’Arengo per la realizzazione del Giardino dei Giusti

Avviato iter per l’attuazione dell’Istanza d’Arengo per la realizzazione del Giardino dei Giusti.

In data 17 luglio 2025 è stata approvata l’Istanza d’Arengo che chiedeva la realizzazione di un Giardino dei Giusti, uno spazio simbolico e concreto dedicato a onorare gli uomini e le donne che, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno agito con solidarietà e coraggio per salvare la vita di altre persone e per tutelare la dignità e i diritti umani, anche in contesti segnati da conflitti, violenza e ingiustizia. Il Giardino dei Giusti sarà dedicato a coloro che si sono distinti “per aver salvato la vita di donne e uomini nelle varie situazioni di conflitto, violenza e di ingiustizia e per aver tutelato la dignità e i diritti umani”, spesso assumendosi responsabilità personali e rischi significativi. Un luogo di memoria attiva, pensato non solo per il ricordo, ma anche per la riflessione e l’educazione ai valori universali della solidarietà, della responsabilità individuale e del rispetto dei diritti fondamentali. Fin dalla sua approvazione, la Segreteria di Stato per il Territorio ha preso a cuore la richiesta espressa dall’Istanza d’Arengo, attivandosi con tempestività per darne concreta attuazione. In questo percorso, la Segreteria ha incaricato l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di procedere alla progettazione dell’opera, avviando l’iter tecnico e amministrativo necessario alla sua realizzazione. Il progetto è stato quindi sottoposto all’esame delle sedi competenti: dapprima al Comitato Tecnico Scientifico, che ne ha valutato gli aspetti progettuali e concettuali, e successivamente alla Commissione Politiche Territoriali, chiamata a esprimersi per l’approvazione del progetto. La realizzazione del Giardino dei Giusti rappresenta un passaggio di grande valore civile, culturale e simbolico, confermando l’importanza della memoria come strumento di consapevolezza collettiva e di impegno verso una società fondata sul rispetto della persona e dei diritti umani. Il progetto intende offrire alla comunità uno spazio condiviso capace di raccontare storie di umanità e di coraggio morale che attraversano epoche e confini. La Segreteria di Stato per il Territorio desidera infine esprimere un sentito ringraziamento ai promotori dell’Istanza d’Arengo, i ragazzi della 3F della scuola media di Serravalle, gli insegnanti, con la collaborazione del Dipartimento Storico e Giuridico di Unirsm, per l’impegno civile e la sensibilità dimostrata nel portare all’attenzione delle istituzioni un tema di così alto valore etico e umano. Seguiranno puntuali aggiornamenti sull’avanzamento e sull’esecuzione dell’opera, che sarà realizzata all’interno del Parco Laiala di San Marino, affinché la cittadinanza possa essere costantemente informata sullo sviluppo del progetto.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio

