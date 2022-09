Avvio del ciclo di incontri: verso un rilancio che contrasti la recessione

Il mandato dell'Assemblea Congressuale di D-ML al Coordinamento Centrale del Partito è stato molto chiaro: “delineare una nuova agenda di dibattito politico - dapprima con la maggioranza, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori in maniera coordinata, ma in seconda istanza, trattandosi di un approccio sistemico, anche con le forze di opposizione - sui temi ritenuti fondamentali per il rilancio del tessuto culturale, sociale ed economico del Paese, promuovendo sugli stessi un ciclo di incontri.”

Il protrarsi della guerra, la crisi energetica e la conseguente crisi dei mercati internazionali impongono che anche nel nostro Paese si apra urgentemente un dibattito che consenta di individuare possibili vie d’uscita ed il primo passo da fare è confrontarsi su strategie immediate, per contenere il più possibile le ricadute a carico della cittadinanza. Per questo è fondamentale riportare all’attenzione dei Sammarinesi temi molto cari a D-ML: innovazione, digitalizzazione, semplificazione e programmazione. Riteniamo che questo approccio sia fondamentale nell’affrontare le riforme di cui il Paese ha bisogno, perché soltanto incentivando lo sviluppo economico ed approfittando delle peculiarità del nostro territorio si può evitare di trasportare San Marino verso la recessione, o quantomeno limitarla fortemente, che altrimenti aggraverebbe ulteriormente la situazione di difficoltà economica.

È con questo spirito che affronteremo gli incontri che terremo nei prossimi giorni con le altre forze politiche, con lo scopo di riequilibrare immediatamente l’agenda politica del Paese e concretamente intervenire con il nostro contributo in riforme che siano utili alla crescita del sistema.

Cs - DOMANI - Motus Liberi