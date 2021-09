Avvio dell’UO Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio

Avvio dell’UO Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio.

La Direzione Generale della Funzione Pubblica e il Dipartimento Territorio ed Ambiente comunicano che da oggi, lunedì 13 settembre, decorre l’avvio dell’UO Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio – UPAV con sede presso l’edificio Admiral Point in località Dogana - via 3 Settembre 99 IV piano - scala E. L’UPAV andrà a ricoprire in maniera organica le funzioni da oggi attribuite all’UOS Tutela dell’ambiente naturale e costruito e UOS Gestione ambientale del Dipartimento Prevenzione dell’ISS, nonché quelle dell’Ispettorato di vigilanza del territorio e dello Sportello energia dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia del Dipartimento Territorio e Ambiente. L’ufficio aprirà all’utenza a partire da lunedì 20 settembre e può già essere contattato all’indirizzo e-mail info.upav@pa.sm. Seguiranno ulteriori comunicazioni anche per tramite del sito www.gov.sm dove verrà creata la pagina di riferimento per il citato nuovo ufficio.

C.s Direzione Generale Funzione Pubblica

I più letti della settimana: