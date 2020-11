Avvio della raccolta dei rifiuti organici all’interno del Castello di Borgo Maggiore

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, informa i cittadini residenti nel Castello di Borgo Maggiore che, a partire dal prossimo lunedì 16 novembre, verrà avviata sull’intero territorio del Castello la raccolta stradale dei rifiuti organici. Entro la giornata di sabato 14 verranno posizionati i contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti organici, in prossimità degli attuali cassonetti impiegati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, e saranno riconoscibili dalla grafica riportante l’indicazione “Raccolta Differenziata – Organico”. Gli utenti devono conferire all’interno degli appositi contenitori esclusivamente i rifiuti organici, prevalentemente solidi, costituiti da scarti della preparazione alimentare e del consumo dei pasti, alimenti scaduti, vegetali e animali. La raccolta separata dei rifiuti organici consentirà ad AASS di gestire autonomamente, nel proprio impianto interno al territorio, la principale frazione dei rifiuti urbani, riducendo cosí i rifiuti indifferenziati attualmente destinati all'inceneritore. Attraverso il processo biologico del compostaggio si ottiene compost utiluzzabile come ammendante per integrare i suoli con oligoelementi ed humus. I rifiuti organici andranno conferiti esclusivamente all’interno di sacchi in carta o in bioplastica sui cui sono riportate le indicazioni “Compostabile”, “Compostable” oppure “Ok Compost”. Ogni cittadino è parte attiva in questo processo: la qualità del compost ed i relativi costi di gestione sono essenzialmente determinati dalla qualità iniziale del rifiuto raccolto. Si raccomanda pertanto all’utenza di adottare la massima attenzione e cura durante la fase di separazione del rifiuto evitando di conferire all’interno della frazione organica elementi estranei quali plastica, metalli, vetri ecc.

