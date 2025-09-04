Avvio della raccolta firme per il Progetto di Legge Popolare sulla Fibromialgia

L’Associazione “La Fibromialgia a San Marino” annuncia l’avvio ufficiale della raccolta firme a sostegno del Progetto di Legge di Iniziativa Popolare “Disposizioni in favore delle persone affette da Fibromialgia o sindrome Fibromialgica”, presentato ai sensi dell’art. 29 della legge qualificata 29 maggio 2013 n. 1.

Obiettivo della proposta di legge:

La Fibromialgia è una sindrome cronica dolorosa che colpisce una significativa parte della popolazione, soprattutto donne in età lavorativa, generando gravi ripercussioni sulla vita personale, familiare, sociale e lavorativa.

Il progetto di legge mira a:

- garantire riconoscimento ufficiale della Fibromialgia come malattia cronica e invalidante.

- inserire la patologia nei livelli essenziali di assistenza.

- istituire percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione presso l’Istituto Sicurezza Sociale.

- avviare un Registro Nazionale della Fibromialgia per monitoraggio epidemiologico.

- promuovere ricerca scientifica, formazione del personale sanitario e campagne di sensibilizzazione.

- tutelare i pazienti anche nell’ambito lavorativo attraverso il riconoscimento delle limitazioni e il diritto al lavoro agile.

Perché è importante firmare:

Con questa proposta, la Repubblica di San Marino compie un passo decisivo verso il riconoscimento pieno dei diritti delle persone affette da Fibromialgia, garantendo dignità, equità nell’accesso alle cure e sostegno socio-lavorativo.

Come partecipare:

I cittadini Sammarinesi possono sottoscrivere la proposta presso i punti di raccolta firme che saranno attivati sul territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L’Associazione “La Fibromialgia a San Marino” renderà disponibili date, orari e luoghi della raccolta tramite i propri canali ufficiali.

Invitiamo tutta la cittadinanza a sostenere con la propria firma questa iniziativa, per dare finalmente voce e diritti a chi da troppo tempo vive nel silenzio del dolore invisibile.



C.s. Associazione "La Fibromialgia a San Marino"







