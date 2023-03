Avvio lavori - San Marino alla 17^ Sessione Plenaria PAM in Marocco

La Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), composta dai Consiglieri Adele Tonnini, Giacomo Simoncini e Matteo Ciacci, parteciperà alla 17^ Sessione Plenaria dell’APM, in programma l’1 e 2 marzo p.v. in Marocco. I lavori si apriranno con gli interventi di S.E. Enaam Mayara, Presidente della Camera dei Consiglieri del Regno del Marocco e di S. E. Rachid Talbi El Alami, Presidente della Camera dei Rappresentanti del Regno del Marocco, seguiti dall’intervento del Segretario Generale delle Nazioni Unite, H.E. António Guterres. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano la lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti nella regione PAM, l'uso e le implicazioni dell'Intelligenza Artificiale nel campo dell'efficienza energetica, le Conseguenze economiche della pandemia COVID e dell'invasione russa dell'Ucraina, lo sviluppo geopolitico e della sicurezza nelle regioni euromediterranee e del Golfo, le minacce in evoluzione poste dalle attività terroristiche e criminali nel 2022. Infine, l’Assemblea si esprimerà in merito all’esito della COP27 e l'impatto del cambiamento climatico.

Cs - Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

