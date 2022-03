Avvio lavori, San Marino presso Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, membro della Delegazione sammarinese presso il Consiglio d’Europa, prenderà parte alla sessione straordinaria dell’Assemblea Parlamentare che si terrà il 14 e 15 marzo p.v. a Strasburgo, assieme ai colleghi Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione), Marica Montemaggi e Mariella Mularoni che seguiranno i lavori in collegamento da remoto da San Marino. I lavori di questa sessione straordinaria si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Tiny Kox, a seguito del quale l’Assemblea si esprimerà in merito alla richiesta di un dibattito d’urgenza riguardante la situazione in Ucraina. Interverranno poi nel corso dell’Assemblea, il Presidente dell’Ucraina Volodymyr ZELENSKYY, nonché il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, oltre al Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri italiano Benedetto Della Vedova, nella sua comunicazione in rappresentanza del Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. In plenaria la discussione verterà esclusivamente sull’unico tema, d’urgenza, all’ordine del giorno, inerente alle conseguenze dell’aggressione contro l’Ucraina da parte della Federazione Russa.

Cs - Ufficio Segreteria Istituzionale (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia)

