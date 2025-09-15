Avvio nuovo anno scolastico, il saluto del Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini

Avvio nuovo anno scolastico, il saluto del Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini.

A tutti gli studenti, a tutte le famiglie, a tutto il personale docente e non docente,

un nuovo anno scolastico sta per aprire le sue porte, donando a tutte le studentesse e agli studenti sammarinesi un’infinità di opportunità. Questo momento di inizio rappresenta molto più di una semplice ripresa: è l’avvio di un viaggio fatto di scoperte, emozioni, relazioni autentiche e, soprattutto, di crescita condivisa. L’inizio di un anno scolastico porta con sé un carico di emozioni, aspettative e speranze. È la chiusura di un capitolo e al tempo stesso l’apertura di un percorso che richiederà impegno, dedizione e coraggio.

Ai più piccoli, che al nido e alla scuola dell’infanzia vivono il delicato momento del primo distacco dalla famiglia, va il mio più sincero incoraggiamento. Agli alunni delle scuole elementari, che si avvicinano con curiosità ai primi apprendimenti, auguro meravigliose esperienze di scoperta.

Ai ragazzi delle scuole medie, impegnati a esplorare nuovi orizzonti attraverso una vasta gamma di materie, dico: continuate a nutrire la vostra sete di sapere. E infine, ai giovani delle scuole superiori, che consolidano conoscenze e competenze per costruire il proprio futuro, rivolgo il mio più caloroso sostegno.

Un pensiero speciale va a tutto il personale docente e non docente, che ogni giorno, con passione, professionalità e dedizione, si impegna per essere non solo guida, ma anche punto di riferimento, sostegno e ascolto per i nostri ragazzi. La scuola vive grazie all’energia, alla competenza e alla cura quotidianamente messe in campo da chi vi lavora con cuore e responsabilità. A loro va il mio più sentito ringraziamento, accompagnato da un sincero incoraggiamento a continuare a svolgere il proprio ruolo con spirito critico, flessibilità, apertura al cambiamento e attenzione ai bisogni educativi, culturali ed emotivi di ciascun alunno. Un grazie speciale va anche al personale amministrativo e ausiliario, il cui lavoro spesso discreto e silenzioso è indispensabile per garantire il buon funzionamento della scuola e il benessere di tutti.

Alle famiglie rivolgo un invito altrettanto importante: riconosciamo insieme il valore profondo e insostituibile della scuola come luogo di crescita, formazione e relazione. I vostri figli trascorrono qui una parte fondamentale della loro vita, ed è proprio nella sinergia tra Stato, scuola e famiglia che si costruisce un percorso educativo solido e coerente. Sostenete con fiducia e collaborazione il lavoro dei docenti, partecipate attivamente alla vita scolastica e condividete con noi la responsabilità di accompagnare i vostri figli nel loro cammino verso l’autonomia, la consapevolezza e la maturità. Le difficoltà che attendono il nostro sistema scolastico sono complesse e importanti. La crisi demografica, il digitale, le trasformazioni sociali: sono tutte questioni che ci invitano a riflettere profondamente. La scuola non è soltanto la base per il futuro di ogni singolo individuo, ma rappresenta il cuore pulsante di tutta la nostra comunità. Per questo è fondamentale che la politica sia vigile e garantisca un sistema scolastico efficiente, inclusivo e capace di offrire a tutti le migliori opportunità. L’“inverno demografico” che attraversa il nostro Paese si riflette inevitabilmente nelle aule, influenzando la composizione delle classi. Il mio impegno è fermo: mantenere classi equilibrate per numero e rappresentanza, preservando standard educativi elevati. Parallelamente, lavoriamo per avvicinare sempre di più la scuola alle esigenze delle famiglie, anche attraverso progetti innovativi che ampliano le attività extrascolastiche durante l’anno e nei periodi coperti dai centri estivi.

Rispetto agli obiettivi che ci siamo posti all’inizio della legislatura, continuiamo a lavorare con costanza e determinazione per raggiungerli, consapevoli che il sistema scolastico è una delle colonne portanti della nostra società. Concludo ribadendo il mio impegno a operare con dedizione e rispetto per la scuola, convinto che solo investendo in istruzione e formazione potremo costruire un futuro solido e ricco di speranza per il nostro Paese. Promuoverò politiche che rafforzino e valorizzino il nostro sistema educativo come pilastro imprescindibile della comunità.

Ai nostri studenti, di ogni età e grado, rivolgo un invito sincero: vivete questo anno come un’opportunità unica di crescita, di scoperta e di confronto. Siate curiosi, coraggiosi e aperti al nuovo, accompagnati da dirigenti e insegnanti pronti a stimolare le vostre inclinazioni e a formarvi come virtuosi cittadini. A tutti voi, quindi, il mio più caloroso augurio per un anno scolastico ricco di soddisfazioni, di crescita e di serenità. Buon anno a tutti!

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

