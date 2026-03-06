Avviso internazionale per l’ampliamento dei servizi di residenza sanitaria assistenziale per anziani: al via la raccolta di manifestazioni di interesse

La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente hanno pubblicato un avviso internazionale per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla presentazione di studi di fattibilità per l’ampliamento del complesso immobiliare della RSA “La Fiorina” e per la definizione di possibili accordi contrattuali destinati a potenziare l’offerta di servizi di residenza sanitaria assistenziale nella Repubblica di San Marino. L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere in modo strutturato alla crescente domanda di servizi dedicati alla popolazione anziana, in linea con quanto previsto dal Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2024-2026, che individua proprio nel rafforzamento delle strutture di assistenza uno degli obiettivi strategici del sistema sanitario sammarinese. L’avviso ha lo scopo di raccogliere proposte progettuali e studi di fattibilità da parte di soggetti privati qualificati, con l’obiettivo di valutare possibili soluzioni per l’ampliamento della struttura esistente e per lo sviluppo di nuovi servizi assistenziali. L’operazione potrà essere realizzata anche attraverso strumenti di finanza di progetto, favorendo forme di collaborazione tra settore pubblico e operatori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e sostenibilità economica. Il progetto di ampliamento della RSA “La Fiorina” rappresenta un passaggio strategico per il futuro del sistema socio-sanitario del Paese. L’obiettivo è quello di garantire standard sempre più elevati di accoglienza, assistenza e qualità dei servizi rivolti alle persone anziane, in un contesto demografico che richiede strutture adeguate e modelli organizzativi innovativi. In questo quadro, i soggetti interessati potranno presentare studi di fattibilità tecnico- economica relativi all’ampliamento del complesso immobiliare oppure proposte di accordo contrattuale per lo sviluppo di nuove residenze sanitarie assistenziali, eventualmente integrate con il sistema pubblico attraverso convenzioni con l’Istituto per la Sicurezza Sociale. Le proposte dovranno contenere una serie di elementi tecnici e progettuali, tra cui l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’intervento, l’analisi dell’impatto ambientale, la descrizione delle soluzioni architettoniche e tecnologiche, nonché la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’opera e della sua gestione nel tempo. L’avviso è rivolto a una platea ampia di soggetti qualificati: imprese, società, liberi professionisti e società di ingegneria, purché associati o consorziati con enti finanziatori. Possono inoltre partecipare operatori del settore sanitario e socio- sanitario, anche internazionali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate alla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale entro le ore 14:00 del 7 aprile 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul portale gov.sm alla sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”. Con questa iniziativa la Repubblica di San Marino intende rafforzare la propria capacità di risposta ai bisogni assistenziali della popolazione, promuovendo al tempo stesso modelli di collaborazione pubblico-privato capaci di coniugare qualità dei servizi, sostenibilità economica e innovazione organizzativa. L’ampliamento dei servizi di residenza sanitaria assistenziale per anziani rappresenta dunque non solo un intervento infrastrutturale, ma anche un investimento strategico nel sistema di cura e assistenza del Paese, volto a garantire servizi sempre più adeguati alle esigenze della comunità.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio e Segreteria di Stato per la Sanità

