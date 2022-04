Visto il Decreto Delegato n. 23 del 7 marzo 2018 – “Statuto dell’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.” e successive modifiche; è emesso il presente AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 IMPIEGATO/A

Art. 1 (Requisiti oggettivi per l’ammissione) - Il candidato al presente avviso pubblico deve avere cittadinanza sammarinese e/o essere residente in Repubblica e/o essere in possesso di un permesso di soggiorno ordinario. Il candidato deve essere in possesso di una laurea in: - economia; - ingegneria gestionale; - giurisprudenza / scienze giuridiche; - scienze politiche, con indirizzo economico; - lingue e letterature straniere, con indirizzo economico. Il candidato al presente avviso pubblico deve avere ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, possibilmente di altre lingue straniere, e avere comprovate capacità di gestione di progetti complessi.

Art. 2 (Requisiti soggettivi per l’ammissione) - Capacità richieste: Hard Skills: ▪ Conoscenza della normativa sammarinese in ambito innovazione e blockchain; ▪ Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; ▪ Spirito di analisi e sintesi; ▪ Capacità e competenze redazionali; ▪ Capacità di gestione di progetti complessi ▪ Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office e Adobe. Soft Skills: ▪ Visione strategica; ▪ Orientamento agli obiettivi; ▪ Attitudine a lavorare in team; ▪ Capacità nel relazionarsi con le Istituzioni Pubbliche, l’Amministrazione e l’Università; ▪ Capacità di relazione; ▪ Capacità di Problem Solving; ▪ Flessibilità; ▪ Gestione dei rischi di progetto; ▪ Capacità di presentazione e descrizione di progetto; ▪ Capacità di adattamento alla naturale evoluzione dei progetti; ▪ Passione e affinità all’innovazione tecnologica.

Art.3 (Presentazione delle domande) Le domande di partecipazione al bando, redatte secondo l’Allegato A, andranno trasmesse, esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo info@sanmarinoinnovation.com, entro e non oltre il 27/04/2022, a pena di esclusione. Della data e dell'orario di sottomissione della domanda fanno fede le evidenze dell’Istituto. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: ● Curriculum Vitae; ● Certificato di Laurea, con votazione; ● Eventuali attestati di partecipazione a corsi; ● Eventuali attestati relativi alla conoscenza della lingua inglese; ● Eventuali attestati relativi alla conoscenza di altre lingue straniere; ● Breve presentazione scritta del candidato in formato pdf.

Art.4 (Selezione) La selezione avverrà tramite una valutazione nelle 3 settimane successive alla chiusura del bando, con le seguenti modalità: ▪ Sulla base delle competenze professionali e della documentazione presentata verranno selezionate tra le domande pervenute un massimo n. 6 figure; le figure prescelte affronteranno due colloqui come segue: 1° colloquio: Direttore e Legale Interno/ Direttore Comitato Scientifico; 2° colloquio: Direttore Comitato Scientifico / Presidente del CdA

I colloqui sono finalizzati a verificare le informazioni fornite dal candidato/a in termini di formazione, esperienza, competenze professionali ed attitudini personali. Al termine della selezione la società valuterà se, tra le figure intervistate, ci sia un soggetto idoneo alla posizione, ovvero che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, al quale verrà offerta l’opportunità di lavoro così come descritta al seguente Art. 6. In caso contrario la società può riservarsi di riaprire l’avviso pubblico per valutare ulteriori domande.

Art. 5 (Luogo di Lavoro) L’attività dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.

Art. 6 (Inquadramento e classificazione) Il/La candidato/a ritenuto/a idonei sarà assunto/a a tempo determinato per un periodo di 6 mesi, con un inquadramento al 3° livello della categoria impiegatizia a tempo pieno, pari a 39 ore settimanali. Si specifica che l’inquadramento potrà tenere conto delle competenze nonché dell’esperienza lavorativa pregressa. L’assunzione a tempo indeterminato è subordinata al compimento con esito positivo del suddetto periodo di 6 mesi e sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. A seguito di tale deliberazione saranno definiti termini e condizioni contrattuali.

Per candidarsi compilare Allegato A.



Cs - Republic of San Marino Innovation Institute SpA