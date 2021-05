Avvocato Ercolani: volontà di denigrare la mia persona con accuse infondate

In data 22 aprile 2021, è comparso sul sito web “giornalesm.com” un articolo dal titolo altisonante: “San Marino. PATROCINIO INFEDELE. Esposto sia all’Ordine degli avvocati e notai che in Tribunale contro Tania Ercolani”. Lo scritto propalava la notizia della presentazione di un esposto datato 14 aprile 2021, con il quale si invocava l’intervento sia dell’Autorità Inquirente sia del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in merito, rispettivamente, al reato di infedele patrocinio e alla commissione di illeciti disciplinari con riferimento ad una mia presunta incompatibilità a svolgere il ruolo di difensore di Banca CIS (ora BNS) e Banca Centrale Sammarinese in due distinti procedimenti penali. Non solo i predetti Organi hanno escluso, in maniera inequivoca e tranciante, la fondatezza delle accuse contenute nell’esposto, ma anche le parti da me rappresentate non hanno esitato a diramare, il giorno stesso, un comunicato stampa congiunto, confermando “...piena fiducia nell’operato dell’Avv. Tania Ercolani che ha sempre tenuto una condotta professionale ineccepibile, estremamente trasparente e corretta nei confronti dei rispettivi istituti”. A ben vedere, dietro il simulacro di un asettico esercizio del diritto di cronaca si nasconde la precisa e premeditata volontà del Signor Marco Severini, che si definisce direttore del sito “giornalesm.com”, di perpetrare una ignobile campagna denigratoria, già in corso da diversi mesi, mirata a lanciare pesanti insinuazioni, prive di fondamento tanto fattuale quanto giuridico, sulla correttezza del mio operato professionale di Avvocato. A conferma del fatto che ad ispirare la pubblicazione dell’articolo non siano ragioni informativo/divulgative di interesse pubblico, ma meno commendevoli motivazioni di carattere personale del citato Severini, valga sottolineare che nel testo si omette sorprendentemente di precisare, con ciò fuorviando i lettori e ammantando di maggiore credibilità la notizia, che l’autore dell’esposto del 14 aprile 2021, come ho potuto appurare, fosse proprio Severini stesso! Si tratta quindi con tutta evidenza di una pervicace e reiterata strategia di disinformazione strumentale e diffamatoria, la quale ha attinto punte di insopportabilità e intollerabilità a fronte delle quali non mancherò di reagire nelle competenti sedi giudiziarie a tutela della mia professionalità e del mio buon nome. Avvocato Tania Ercolani