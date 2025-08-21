Azienda di San Marino al teatro dell'Opera di Vilnius

Azienda di San Marino al teatro dell'Opera di Vilnius.

Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’azienda sammarinese “Ideogramma – art innovation”, contattata dalla direzione del Teatro dell’Opera e del Balletto di Vilnus, in Lituania, che ha in programma la rappresentazione dell’opera “I Lituani”, il dramma lirico musicato dal compositore cremonese Amilcare Ponchielli (1834 - 1886). L’opera, su libretto del poeta e scrittore Antonio Ghislanzoni e basata sul poema epico "Konrad Wallenrod" (1828) del poeta polacco Adam Mickiewicz, venne rappresentata per la prima volta al Teatro “La Scala” di Milano il 7 marzo del 1874. Noto per la sua lunga esperienza, più che trentennale, nei maggiori teatri del mondo e con i più autorevoli direttori d’orchestra, registi, scenografi e coreografi, Sergio Metalli è da qualche anno approdato in Repubblica con la sua casa di produzione e da qualche giorno si è trasferito nella capitale lituana per partecipare alla produzione dell’opera, in collaborazione con il team artistico composto dai Direttori d’orchestra Gianluca Marcianò e Ričardas Šumila, il Regista teatrale argentino Hugo de Ana, il light designer Valerio Alfieri e il coreografo Michele Cosentino.

Il dramma lirico andrà in scena il 5 settembre, data fissata per la prima, sulla quale già si sono concentrate altissime aspettative. I Lituani - Dramma lirico in tre atti Musica: Amilcare Ponchielli (1834 - 1886) È un'opera lirica su libretto di Antonio Ghislanzoni, basato sul poema epico "Konrad Wallenrod" (1828) del poeta polacco Adam Mickiewicz.

Ecco una sintesi della storia dell'opera e del suo contesto: Ponchielli compose I Lituani dopo il successo di I promessi sposi (1872), e prima del suo capolavoro più noto, La Gioconda (1876). L'opera prende ispirazione da un poema romantico e patriottico polacco, che celebra la resistenza dei Lituani contro l'invasione dell'Ordine Teutonico nel Medioevo. L'opera si inserisce nel filone del melodramma storico patriottico, molto apprezzato in Italia nel XIX secolo, e contiene anche echi risorgimentali. Nel 1884 l’opera, con il titolo Aldona, fu rappresentata a Pietroburgo con successo; in quell’occasione Ponchielli aggiunse alcuni nuovi brani. Ripresa da Toscanini nel 1903 alla Scala, manca da allora dal palcoscenico milanese. L’opera è ambientata nel XIV secolo e narra le vicende di Aldona, una donna lituana, e di Walter, il marito che si finge cavaliere crociato teutonico (sotto il nome di Konrad) per infiltrarsi tra i nemici e distruggerli dall’interno. Aldona vive in solitudine, convinta che il marito l’abbia abbandonata. Walter invece è divorato dal senso di colpa per aver lasciato Aldona e vive tra dovere patriottico e amore perduto. Alla fine, riesce nel suo intento di distruggere l’esercito teutonico, ma muore tragicamente, mentre Aldona muore anche lei, ricongiungendosi idealmente a lui nell’aldilà. È un dramma denso di passioni, eroismo, vendetta e sacrificio.

