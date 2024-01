Azienda di Stato per i Servizi Pubblici su Autisti servizio trasporti Aass

Azienda di Stato per i Servizi Pubblici su Autisti servizio trasporti Aass.

Il comunicato del 10 gennaio inviato in maniera del tutto irrituale ed inappropriata agli organi di stampa dagli autisti del Servizio Trasporti non è stato in alcun modo concordato con A.A.S.S.. Si ricorda infatti all’utenza che ogni comunicazione ufficiale in merito alla variazione o eventuale sospensione dei servizi di trasporto pubblico è riservata alla Direzione A.A.S.S. In merito alle rivendicazioni avanzate dai lavoratori del settore si evidenzia come il Contratto Collettivo di lavoro del Pubblico Impiego per il triennio 2022/2024 sottoscritto in data 27/11/2023 prevede la sottoscrizione di accordi di secondo livello entro il 31/03/2024. Le trattative per giungere alla composizione delle vertenze non si è mai interrotta e prosegue anche in questi giorni con le OO.SS. Si ribadisce la disponibilità e massimo impegno di A.A.S.S., della Direzione Generale della Funzione Pubblica e della Segreteria di Stato di riferimento nel ricercare con i lavori e le OO.SS. che li rappresentano le soluzioni di reciproca soddisfazione in ordine al miglioramento del servizio ed alle condizioni lavorative dei dipendenti nell’ambito delle ordinarie dinamiche del confronto sindacale.

cs AASS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: