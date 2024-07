Azimut Tour Operator & DMC fa poker

Azimut Tour Operator & DMC ha appena annunciato le grandi novità che il T.O. presenterà al prossimo TTG Travel Experience di Rimini 9/11 ottobre 2024. Azimut Tour Operator & DMC incoming operator con sede nella repubblica di San Marino e allo storico tre International Travel Awards ha deciso di investire su 3 nuovi cataloghi per tre diverse tipologie di mercato (di cui 2 nuove). Fondata nel 2017 del presidente del Gruppo Luca Ruco, Azimut è specializzata nell’offrire attività di land service come servizi complementari, hotels, bus, servizi guida, trasferimenti ncc e biglietterie di musei e parchi tematici sul territorio Sammarinese e Italiano, attività per gruppi precostituiti oltre a viaggi personalizzati esperienziali e viaggi incentive per aziende. Nel 2023 ha registrato un fatturato di oltre 5 milioni di euro, con il quale ha potuto concedersi nuovi investimenti per aumentare ancora i volumi. L'operazione rappresenta un significativo sviluppo del piano di investimenti di Azimut Tour Operator & DMC. Con questa operazione, non solo consolida la sua presenza strategica nell'area del centro del bel paese, ma acquisisce anche un importante asset, integrando un’avanzata expertise e un solido posizionamento sui mercati internazionali nel settore. Luca Ruco, CEO, ha commentato l’operazione con le seguenti parole: "Con questa operazione confermiamo l’impegno di Azimut nel continuare a crescere e investire nel settore del turismo esperienziale, entrando in maniera decisa e incisiva nei mercati internazionali, offrendo servizi di alta qualità e consolidando una posizione di leadership nell'industria, aprendo il gruppo a relazioni con nuovi mercati come il Giappone, Medio Oriente e Australia. Siamo certi che questa integrazione ci consentirà di offrire un'esperienza turistica ancora più completa e personalizzata ai nostri clienti." I quattro cataloghi saranno divisi nei seguenti segmenti: Incoming Italia il manuale storico per i mercati Europei dove ormai sotto la supervisione dell’Operation Manager Dr.ssa Barbara Zovetti è divenuto un cult richiestissimo da clienti che attendono con ansia. Essendo biennale 2025/2026 e tradotto in 10 lingue da così la possibilità di programmare agli operatori stranieri più a lungo termine allargando la potenzialità di vendita con un prezzo molto competitivo. Il nuovo catalogo Incoming Tedesco gestito dalla new entry del T.O. Resp. del mercato tedesco Angela Galatola, persona di grande professionalità con oltre 20 anni di esperienza nel settore turistico. Mentre per i due neo cataloghi dove la priorità e stata innovazione e professionalità un catalogo Incoming Europeo proprio per dare la possibilità a piccoli e grandi operatori d’oltre oceano di programmare lunghi soggiorni con minimo 15 notti con la possibilità di visitare quattro o più stati vicini ma passando sempre per le destinazioni cardine di San Marino e l’Italia. Arrivi da Parigi e partenze da Milano oppure arrivi da Francoforte e partenze da Roma queste alcune delle combinazioni che stanno facendo il tutto esaurito. Nell’ambito dell’operazione, non poteva mancare il nuovo catalogo Incoming Luxury prodotto di nicchia ma con una redditività molto alta e soprattutto una visibilità in tutto il globo da parte di tutta l’Industria turistica. Azimut Tour Operator & DMC, con questa operazione punta a consolidare un altro raddoppio di fatturato che nei prossimi anni potranno decretare lo stesso un player molto importante e sempre di più per il turismo internazionale. L’operatore avrà 2 stand alla fiera TTG di Rimini all’interno del Padiglione della Repubblica di San Marino e all’interno del Padiglione della Regione Emilia Romagna. Oltre a questa fiera del lancio dei cataloghi Azimut sarà presente nelle fiere internazionali di Tokyo EXPO JAPAN, Singapore ITB ASIA, Londra WTM.

cs Azimut Dmc