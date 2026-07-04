Azimut Tour Operator & DMC vola: fatturato in crescita del 37,4% e nuovi investimenti per il 2027

Azimut Tour Operator & DMC celebra un altro anno di forte crescita, confermando il proprio ruolo tra i protagonisti del settore turistico. Un risultato che arriva al termine di un percorso decennale di sviluppo aziendale e che si traduce in un incremento del 37,4% del fatturato rispetto al 2025, accompagnato da un significativo aumento della marginalità. Oggi il 70% del fatturato proviene dall’attività di DMC Incoming, mentre la restante parte è generata dall’attività di consolidatore e dai progetti speciali del tour operating, a testimonianza di un modello di business sempre più solido e diversificato. «Questo risultato – commenta Luca Ruco, CEO di Azimut Tour Operator & DMC – rappresenta il coronamento di una fase aziendale estremamente positiva, costruita con metodo, visione e investimenti mirati. Stiamo consolidando il nostro posizionamento nella filiera turistica e, parallelamente, continuiamo a investire nel miglioramento interno dell’azienda. Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare un 2027 ancora più importante sotto il profilo della crescita.» Ruco ha inoltre voluto dedicare un particolare ringraziamento al Direttore Commerciale Samuela Barilari, sottolineandone il ruolo determinante nello sviluppo dell’azienda: «Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento a Samuela Barilari per l’eccellente lavoro che continua a svolgere ogni giorno. I successi commerciali che stiamo raggiungendo sono il frutto della sua professionalità, della capacità di selezionare personalmente collaboratori di alto livello e di guidare uno staff affiatato e altamente qualificato, che rappresenta uno dei principali punti di forza della nostra società.» Tra i prossimi obiettivi figura anche l’apertura di una nuova sede operativa a Roma. «Vogliamo aprire a Roma – conferma Ruco – perché, nonostante la nostra sede sia nella Repubblica di San Marino, il nostro mercato di riferimento resta l’Italia. Un branch office nella Capitale consentirà al nostro DMC di offrire un servizio ancora più efficiente e un’assistenza diretta ai clienti internazionali che arrivano attraverso lo scalo romano.»

Le destinazioni che trainano la crescita

Tra le destinazioni più performanti spicca la Costiera Amalfitana, che registra una crescita del 40% rispetto a due anni fa, raggiungendo circa 3.000 passeggerinell’ultimo anno. «Paradossalmente – osserva Ruco – più aumenta il valore del prodotto turistico e più vengono realizzate strutture di alta gamma, maggiore diventa la domanda. Il segmento luxury continua infatti a rappresentare uno dei motori della nostra crescita.» Ottimi risultati anche per la Liguria e la Costa Azzurra, destinazioni strategiche per il DMC di Azimut, che proprio quest’anno celebra il decimo anniversario della propria programmazione su quest’area. Grande attenzione è rivolta anche all’innovazione tecnologica. La nuova release di AZ Luxury Travel Club, piattaforma integrata nella business unit del DMC sammarinese, garantisce tempi di elaborazione ancora più rapidi ed è supportata da accordi con oltre 900 hotels selezionati. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che comprende anche il consolidatore, la cui attività rappresenta oggi il 37% della produzione complessivadel tour operator. Le previsioni per il prossimo biennio indicano un’ulteriore crescita, confermando il percorso di espansione intrapreso da Azimut Tour Operator & DMC.

c.s. Azimut Tour Operator & DMC







