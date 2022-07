Azione congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri a tutela legalità: sanzionato ristoratore

Nell’ambito del piano sinergico volto alla tutela degli operatori corretti dalla concorrenza sleale esercitata dalle imprese che non rispettano le regole disposto dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Rimini, nei giorni scorsi è stato effettuato un controllo congiunto, ai fini fiscali ed amministrativi, da parte dei Finanzieri e dei Carabinieri delle rispettive Tenenze di Cattolica nei confronti di un ristoratore della zona sanzionato per violazione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e alla cd. legge Biagi in materia di contratti di lavoro. Nello specifico, l’attività condotta dai Carabinieri ha fatto emergere che il ristoratore aveva organizzato, nel locale aperto al pubblico, uno spettacolo danzante senza aver ottenuto la licenza questorile per lo svolgimento di pubblici spettacoli prescritta dall’art. 68 del T.U.L.P.S che prevede la necessaria preventiva verifica di agibilità dei locali, violazione penalmente punita con una sanzione pecuniaria fino a 1.549 euro. Nel medesimo contesto, i militari della Guardia di Finanza hanno accertato che il ristoratore aveva utilizzato irregolarmente personale assunto con contratto di lavoro intermittente in violazione dell’art. 35 del D.Lgs. 273 del 2003, infrazione punita con una sanzione amministrativa fino a 2.440 euro. L’attività svolta dal Corpo della Guardia di Finanza in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri conferma il costante impegno nella difesa del lavoro regolare e, più in generale, dell’economia sana.

Cs Guardia di Finanza e Carabinieri

