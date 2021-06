Azzinari e Geminiani finalisti a EcoLogicArt

La poetica dei ritrovamenti marini di Gabriele Geminiani messi in bella copia dall’artista Veronica Azzinari nell’opera a tiratura limitata Bestiario Adriatico, è fra le 3 opere finaliste nella sezione “Grafica” del premio EcoLogicArt. EcoLogicArt è un premio che nasce durante il primo lockdown del 2020 dalla collaborazione tra due distinte realtà, la romana Galleria La Nica, la prima galleria d’arte in Italia ad essere attestata con il Bollino Etico Sociale, e La Striscia Wine Resort, un eco-agriturismo a pochi minuti dal centro storico di Arezzo. Nasce dalla consapevolezza di dovere fare di più per tutelare il nostro pianeta e la convinzione che «L’unico mezzo con cui possiamo preservare la natura è la cultura», come afferma Wendell Berry, scrittore e attivista ambientale statunitense. L’opera finalista, Bestiario adriatico è un campionario di vecchi giocattoli oramai sfiniti e frammentati, ritrovati sulla battigia dopo le mareggiate invernali, reinterpretati con le tecniche della cianotipia, una sorta di fotografia rudimentale, e della calcografia. Un progetto che ha avuto una lunga gestazione, nato dall’incontro fra Gabriele Geminiani, “collezionista” di cose ritrovate nonché iniziatore del San Marino Green Festival, con la giovane artista Veronica Azzinari, che vanta una personale investigazione del mondo vegetale, colto da prospettive insolite e rappresentato utilizzando le tecniche incisorie classiche, come la calcografia. Le opere selezionate, verranno pubblicate su catalogo edito da Lozzi Graphics che sarà disponibile in occasione della giornata di presentazione di EcoLogicArt 2021 e successivamente all’inaugurazione della mostra a Roma all’interno degli spazi espositivi della Galleria La Nica. Bestiario Adriatico è stato stampato presso l’Opificio della Rosa di Morciano di Romagna, speciale luogo d’incontro delle arti tipografiche con quelle incisorie.

c.s. San Marino Green Festival