BAC a tutela dell’ambiente.

Con riferimento alle recenti notizie apparse sulla stampa, aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti della società Beccari Srl in Procedura Concorsuale, BAC, proprietaria dell’immobile in forza di un contratto di locazione finanziaria, comunica di essersi attivata sin dal mese di dicembre 2020 per definire un accordo con la stessa Procedura, al fine di cedere l’immobile a terzi, previo smaltimento di tutti i rifiuti precedentemente depositati dalla società Beccari. A tal fine, BAC ha assegnato l’incarico per lo smaltimento dei rifiuti ad una società specializzata sammarinese, per un ammontare di € 130.000, importo che verrà interamente pagato da BAC e dalla Procedura. Una volta completato lo smaltimento, BAC cederà l’immobile ad un acquirente già individuato.

