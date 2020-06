BAC al fianco di famiglie e imprese per sostenere la ripresa

Dal 1920 BAC - BANCA AGRICOLA COMMERCIALE è parte integrante del tessuto sociale ed economico, ponendosi come un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del territorio. In un momento complesso, che ha messo a dura prova famiglie e imprese sammarinesi, BAC aumenta i propri sforzi per essere ancora di più al vostro fianco, attraverso azioni concrete per aiutare cittadini e aziende a rialzarsi e ripartire con la propria quotidianità. Questi sono alcuni degli interventi e delle agevolazioni messi in atto da BAC a sostegno della ripresa:

- Moratoria per oltre 41 mln€ del pagamento delle rate di mutui e canoni dei leasing e stanziamento di 400.000€ di finanziamenti a famiglie, imprese, autonomi e liberi professionisti sammarinesi, con più dell’86% delle pratiche concluse e favorevolmente accolte su un totale di 400 richieste

- Creazione di una Polizza Covid-19 per la tutela della salute dei nostri clienti

- Donazione e raccolta fondi a favore della Protezione Civile di San Marino

- Implementazione delle modalità di accesso alla Banca con servizi a distanza, quali web banking, bancomat, carte di credito, carte prepagate e possibilità di apertura conti correnti online.

Abbiamo inoltre adottato tutte le misure per permettere agli utenti di frequentare le filiali in tutta sicurezza, predisponendo gel sanificante, pulizia dei filtri dell’aria condizionata, sanificazione continuativa di tutti i locali, DPI obbligatori per dipendenti e clienti e potenziamento della modalità smart working. Insieme, grazie a queste e altre iniziative, sarà più facile guardare avanti e rialzarsi ancora più forti.

c.s. Banca Agricola Commerciale