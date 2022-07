Bac - Bac Life: acquisizione di uno specifico comparto della Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A

Il Gruppo Bancario Banca Agricola Commerciale – Istituto Bancario Sammarinese S.p.A., per il tramite della sua controllata BAC Life S.p.A. - Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita, attiva sin dal 2009, ha formalmente concluso una preliminare analisi tecnico/documentale riguardante l’acquisizione di uno specifico comparto della Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. (brevemente CSA), riferito alle Polizze Rivalutabili rientranti nel RAMO I (San Marino Flex e San Marino Pensione), a seguito della quale il C.d.A. di BAC Life S.p.A., assunto il parere favorevole della Capogruppo ed in attesa delle autorizzazioni di cui all’art.92 della LISF, ne ha deliberato l’acquisizione, all'esito delle verifiche in corso sul valore effettivo del portafoglio in esame, nel rispetto dei limiti quantitativi e dei termini da definirsi nell’atto di cessione, da sottoscriversi entro il 26 agosto 2022. Tale operazione, di natura sistemica per il Paese, potrà consentire la continuità operativa delle Polizze Rivalutabili RAMO I in essere, a suo tempo sottoscritte dalla clientela con CSA. Una volta concluso l’atto di acquisizione di tali rapporti giuridici, verrà data formale comunicazione alla clientela affinché possa mettersi in contatto con gli agenti della Compagnia Bac Life al fine di espletare tutte le formalità relative al trasferimento delle suddette Polizze Assicurative. BAC Life S.p.A. resta l’unica Compagnia Assicurativa sulla Vita di diritto sammarinese, interamente partecipata da una Banca, ad essere protagonista all'interno della Repubblica; solidità e competenze, acquisite nei 13 anni di attività, le hanno consentito di poter intervenire a sostegno del sistema.

