Bac: "Banca Agricola Commerciale S.p.A. approva il bilancio 2022"

Gli Azionisti di BANCA AGRICOLA COMMERCIALE S.p.A. hanno approvato in data 25/05/2023 il Bilancio d’esercizio 2022; un anno ancora caratterizzato dalle conseguenze post pandemia COVID-19 a cui si è sommato l’avvio del conflitto russo-ucraino che ha aggravato l’incertezza economica internazionale. Nonostante ciò, l’esercizio 2022 registra un margine di intermediazione pari ad euro 20,462 mln ed un risultato di gestione positivo pari ad euro 6,468 mln, in aumento rispetto al 2021 del 253,94% (+4,641 mln). L’esercizio 2022 per BAC chiude con un utile netto d’esercizio pari a euro 1,051 mln. Su tale risultato hanno influito positivamente, da un lato il rialzo dei tassi dell’ultimo trimestre, dall’altro le politiche di gestione sul portafoglio titoli di proprietà, che hanno determinato una maggiore profittabilità rispetto all’anno precedente. La Banca ha proseguito l’ottimizzazione dei costi operativi chiudendo l’esercizio con un costincome del 68,39%, in diminuzione del 19,8% (88,19% 2021) ed in sensibile miglioramento rispetto alla media di sistema (77,7% fonte BCSM). Le ottime performance sopra descritte hanno sostenuto il mantenimento di cospicue rettifiche di valore nette su crediti per euro 4.556 mln, nonché accantonamenti forfettari ulteriori per 0.600 mln. Il patrimonio di Vigilanza si attesta ad euro 55,993 mln, con un Total Capital ratio pari al 14,19% (12,90% nel 2021), in miglioramento di 1,29 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente, ad ulteriore consolidamento della solidità dell’Istituto.

Negli ultimi anni, in BAC si è registrata una crescente attenzione per l'ambiente ed ai temi ESG, come dimostrato dalle iniziative intraprese dalla Banca, tra le quali:

- Installazione di un impianto fotovoltaico al fine di mitigare il costo dell’energia elettrica oltre a limitare l’immissione di CO2;

- Progressiva sostituzione delle luci alogene con quelle a led in tutti i locali della BAC;

- Sensibile riduzione dell’utilizzo di plastica all’interno dei locali BAC;

- Creazione di appositi strumenti finanziari di debito con particolari condizioni agevolate per interventi di riqualificazione o risparmio energetico;

- Installazione di impianti per microfiltrazione di acqua in tutte le filiali;

- Implementazione, nella gestione dei fondi comuni di investimento BAC Investments SG Spa, dei criteri di sostenibilità nelle scelte di investimento e la possibilità di investire fino al 30% del patrimonio del fondo in certificati di investimento che hanno come sottostante l’investimento in OIC (organismi investimento collettivo).

Inoltre, nel corso del c.a. si è provveduto allo spegnimento delle insegne Bac dalle 00.00 alle 6.00.

C.s. Banca Agricola Commerciale