Bac First, polizze assicurative.

Con BAC Life, la prima Compagnia di assicurazione sulla vita della Repubblica di San Marino, Banca Agricola Commerciale si impegna a soddisfare le necessità di investimento, previdenza, risparmio e deducibilità fiscale e di copertura assicurativa sulla vita, così da guardare al domani con fiducia e sicurezza.

Per assicurare un futuro sereno, BAC Life mette a disposizione soluzioni diversificate, come BAC FIRST, una polizza tradizionale a vita intera a capitale garantito con rivalutazione mensile e consolidamento annuale degli interessi con il tasso di rendimento prodotto dalla gestione finanziaria.

È possibile scegliere tra tre differenti linee di prodotto BAC FIRST: BAC FIRST; BAC FIRST ricorrente; BAC FIRST previdenza.

Gli Investimenti relativi a queste polizze rappresentano un gruppo di asset separato dagli altri attivi della Compagnia e monitorato trimestralmente dall’Autorità di vigilanza. Ciò permette di offrirvi sempre la massima protezione, oltre a numerosi ulteriori vantaggi:

• Impignorabilità e insequestrabilità: le somme dovute dall’assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

• Tassazione differita: il Contraente paga la tassazione nel paese di residenza sul capital gain maturato dal contratto di assicurazione solo alla chiusura del rapporto di assicurazione.

• Deducibilità fiscale: per i soggetti residenti in San Marino, i premi pagati ogni anno sono deducibili dal reddito imponibile nella misura di 5.500 euro

• Esclusione del capitale dall’asse ereditario: il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione.

• Pianificazione successoria: il Contraente può garantire un capitale a Beneficiari designati, nella massima riservatezza e al riparo dagli eventuali creditori.

Vi aspettiamo nella filiale più vicina per conoscere tutte le soluzioni assicurative di BAC Life perfette per voi.

