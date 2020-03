Bac in aiuto ad aziende e famiglie per fronteggiare emergenza

Cari Clienti, consapevole delle difficoltà riscontrate da famiglie e aziende in seguito alla diffusione del Coronavirus, BAC intende sostenere le parti economiche e sociali, per fronteggiare insieme tale emergenza. A questo proposito, Vi informiamo di avere previsto una serie di agevolazioni a disposizione della clientela, quali: • Sospensione fino sei mesi del pagamento delle rate dei mutui (ipotecari e/o chirografari); • Concessione di linee di credito di liquidità con durata fino a 6 mesi; • Proroga delle linee di import fino a 90 giorni. Tale iniziativa conferma la volontà di BAC di consolidare il proprio rapporto con il territorio e la comunità di appartenenza, nel rispetto della propria mission. Nel rispetto dell’Ordinanza n.3 – anno 2020 e fino al 30/04 p.v., BAC informa che applicherà condizioni di maggior favore a coloro che sottoscriveranno seguenti prodotti: • Bancomat • Web banking • Carte di credito Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare la filiale di riferimento.



