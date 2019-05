Bac risponde alle notizie apparse sulla stampa

Il Gruppo BAC opera nel pieno rispetto della legge, delle disposizioni e istruzioni emanate dagli organi di vigilanza e in conformità alle policy aziendali. In ottemperanza ai principi sopra enunciati e tenuto conto delle vigenti disposizioni a protezione del diritto di riservatezza dei clienti non possiamo e non intendiamo entrare nel merito delle scelte fatte e delle deliberazioni assunte tutte improntate alla correttezza, serietà e trasparenza che da sempre contraddistinguono BAC. La Banca si riserva ogni azione a tutela della propria onorabilità a fronte di notizie fuorvianti riportate dagli organi di informazione.