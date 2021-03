Baci dal Mondo: Flash mob ecumenico: tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta WORLDWIDE KISSES Francesca da Rimini’s ecumenic flash mob: a tribute to Dante Alighieri in the VII century of his death and to Francesca, worldwide heroine of love passion

Baci dal Mondo: Flash mob ecumenico: tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta.

L’8 MARZO 2021 CINQUE CONTINENTI ALL’UNISONO PER CELEBRARE FRANCESCA DA RIMINI E DANTE ALIGHIERI

Un evento davvero planetario aprirà le celebrazioni di Rimini e Gradara per il Centenario dantesco del 2021 con Ventun università di tutto il mondo collegate in diretta streaming per recitare e animare i versi di Francesca da Rimini del V canto

L’8 marzo 2021 sarà il “Francesca day”, con un’intera giornata che celebrerà in tutto il mondo Francesca da Rimini, il personaggio più conosciuto e amato della Commedia. REGIA DELL’EVENTO: Rimini, Teatro Galli

BACI dal MONDO | FLASH MOB ECUMENICO: TRIBUTO A DANTE E A FRANCESCA DA RIMINI NEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DEL POETA WORLDWIDE KISSES | FRANCESCA DA RIMINI’S ECUMENIC FLASH MOB: A TRIBUTE TO DANTE ALIGHIERI IN THE VII CENTURY OF HIS DEATH AND TO FRANCESCA, WORLDWIDE HEROINE OF LOVE PASSION è l’iniziativa che l’8 marzo 2021 vedrà impegnati in un abbraccio ecumenico studenti e insegnanti di ventuno Università dei cinque continenti da Adelaide a Siena, da Parigi a San Paolo, da Quito a Ekaterinburg, da Friburgo a Buenos Aires, da Ravenna a Shanghai, da Santiniketan a New York, da Barcellona a Los Angeles, da Gottinga a Toronto, da Amsterdam a Johannesburg che reciteranno, animeranno e commenteranno nella lingua del loro paese il V canto dell’Inferno con i versi più celebri al mondo dedicati alla passione e al bacio.

Le performance verranno diffuse in diretta streaming tramite social media e il sito dedicato.

Dai filmati verrà ricavato un documentario e una pubblicazione a stampa da diffondere con finalità didattiche e divulgative.

La regia dell’evento sarà al Teatro Amintore Galli di Rimini e le animazioni si susseguiranno on-line dalle 9,30 del mattino, UTC+1 e verranno diffuse attraverso tutto i canali social. Gli orari di collegamento attesi verranno comunicati attraverso il sito web www.bacidalmondo.com

L’iniziativa, progettata e organizzata dal CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCA DA RIMINI è promossa dai Comuni di Rimini e di Gradara.

IDEA E PROGETTO E CURA: Ferruccio Farina | CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCA DA RIMINI

COMITATO SCIENTIFICO: Deirdre O’ Grady, University College, Dublino; Diana Glenn, Australian Catholic University, Sydney; Natascia Tonelli, Università degli Studi di Siena; Nadia Urbinati, Columbia University, New York; Massimo Ciavolella, Ucla, University of California, Los Angeles; Roberto Fedi, Centro Internazionale di Studi Rinascimentali, Perugia; Giulio Ferroni, Università La Sapienza, Roma; Dino Mengozzi, Università degli Studi di Urbino Carlo BO; Raffaele Pinto, Universitat de Barcelona; Antonio Rostagno, Università La Sapienza, Roma; Marco Veglia, Università degli Studi di Bologna; Ferruccio Farina, Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, coordinatore.

COMITATO ORGANZZATORE: Natascia Tonelli, Università degli Studi di Siena; Silvia Moni, Comune di Rimini; Massimo Ciavolella Ucla, University of California, Los Angeles; Ferruccio Farina, Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, coordinatore; Filippo Gasperi, Sindaco di Gradara; Raffaele Pinto, Universitat de Barcelona; Giampiero Piscaglia, Assessore alla cultura del Comune di Rimini; Cristiano Varotti, ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Cina.

L’evento si è avvalso della collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura all’estero di La Valletta, di Los Angeles, di New Delhi e della rappresentanza ENIT in Cina Così Ferruccio Farina, ideatore e curatore, commenta l’evento che ha riscosso l’entusiasmo di insegnanti e di studenti universitari in tutte le parti del mondo.

“Anche in questi giorni di sofferenza e di doverose distanze di sicurezza, lavorare a questo tributo davvero mondiale a Dante e a Francesca da Rimini all’insegna della poesia, della passione e della libertà, valga come buon auspicio per la sconfitta definitiva di questo virus assassino che ci sta opprimendo. Quando ce ne saremo definitivamente liberati, speriamo al più presto, baci e abbracci esploderanno di nuovo sotto gli auspici di Francesca, straordinaria creatura i cui valori, quanto mai attuali, dobbiamo ancora riscoprire.”

Perché l’8 marzo? Semplice: il mito di Francesca da Rimini, che appare con Dante, esplode con l’Illuminismo e il Romanticismo per affermare una donna non più peccatrice ma vittima innocente di inganni e di violenze, emblema di bellezza, libertà e coraggio: fedele oltre la vita all'uomo che le avevano fatto credere suo sposo.

Una Francesca guerriera, la cui missione, ancor oggi, con oltre cinquantamila donne uccise ogni anno da compagni intimi o da membri della famiglia e con dodici milioni di giovani obbligate a sposarsi in età minore, non può dirsi terminata.

Il progetto rientra nel calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dantesche 2021. Parole chiave: universalità della poesia, della bellezza, della Commedia, dei valori positivi rappresentati da Francesca da Rimini; rigore filologico, attualità, internazionalità dei linguaggi e della platea, divulgazione.

Comunicato stampa

Baci dal Mondo





